Ο ΚΑΟ Μελισσίων διοργανώνει shooting camp το με Υπεύθυνο προγράμματος τον Νίκο Χατζή.

Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του ΚΑΟ Μελισσίων για τη συνεργασία του με τον Νίκο Χατζή, ο σύλλογος διοργανώνει Shooter Camp με Υπεύθυνο Προγράμματος τον νέο Τεχνικό Διευθυντή.

Συγκεκριμένα ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας ξεκινάει άμεσα τα καθήκοντά του στην ομάδα των Βορείων Προαστίων, προσφέροντας τη δυνατότητα σε παιδιά γεννημένα από το 2009-2014 να βελτιώσουν το σουτ τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αθλητές και αθλήτριες του συλλόγου, αλλά και σε αθλητές και αθλήτριες άλλων συλλόγων που επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Αναλυτικά:

«- Ψυχολογία του Σουτέρ

Υπεύθυνος Προγράμματος: Νίκος Χατζής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αθλητές και αθλήτριες του συλλόγου μας, αλλά και σε αθλητές και αθλήτριες άλλων συλλόγων που επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Οι προπονήσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κλειστό Γυμναστήριο Μελισσίων «Παναγιώτης Τριανταφύλλου» (Σάμου & Γεννηματά), σε τρεις ανεξάρτητες περιόδους:

- 15 έως 18 Ιουνίου 2026

- 22 έως 25 Ιουνίου 2026

- 29 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου 2026

Ώρες προγράμματος: 15:00 - 18:00

Κάθε περίοδος περιλαμβάνει τέσσερις (4) ημέρες προπονήσεων, συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών.

Θα υπάρχει ηλικιακός διαχωρισμός των συμμετεχόντων, ώστε κάθε γκρουπ να προπονείται με τρόπο προσαρμοσμένο στο επίπεδο και στις ανάγκες του.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 120€ ανά περίοδο, ενώ για κάθε επιπλέον περίοδο συμμετοχής το κόστος διαμορφώνεται στα 100€.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά ημέρα δεν θα ξεπερνά τους 40 αθλητές και αθλήτριες.

Φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής

Περισσότερες πληροφορίες και Q&A: www.melissiabc.gr/shooting

Email επικοινωνίας: [email protected]

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944 358245 (Γιάννης Χαντζόπουλος)»



