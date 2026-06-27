Νέα Ζηλανδία - Βέλγιο: Το γκολ του Τροσάρ που έβαλε μπροστά τους Βέλγους (vid)
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Ο Λεάντρο Τροσάρ άνοιξε το σκορ για το Βέλγιο στην αναμέτρηση κόντρα στη Νέα Ζηλανδία, για τον τελευταίο αγώνα των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Το Βέλγιο αφότου είδε ένα γκολ να σώζεται πάνω στην γραμμή και ένα πέναλτι να μη δίνεται μετά από την παρέμβαση του VAR, τελικά κατάφερε και άνοιξε το σκορ απέναντι στη Νέα Ζηλανδία.
Πιο συγκεκριμένα, ο Λεάντρο Τροσάρντ, εκμεταλλευόμενος την αδράνεια της άμυνας των Νέο Ζηλανδών, πήρε το ριμπάουντ μέσα στη μικρή περιοχή των αντιπάλων του και έστειλε την μπάλα στην πάνω δεξιά γωνία του Κροκόμπ, βάζοντας την ομάδα του σε θέση οδηγού.
@Photo credits: Associated Press
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