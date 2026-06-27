Το Πράσινο Ακρωτήρι προκρίθηκε στην παρθενική του συμμετοχή σε Μουντιάλ στους «32». Δείτε τα έξαλλα πανηγύρια.

Γι' αυτό είναι ο «βασιλιάς των σπορ»! Το Πράσινο Ακρωτήρι, το μικρό νησιωτικό σύμπλεγμα του Ατλαντικού Ωκεανού, στα δυτικά της Σενεγάλης προκρίθηκε στα νοκ άουτ στην πρώτη του συμμετοχή σε Μουντιάλ, ύστερα από την ισοπαλία (0-0) με τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη.

Το Cape Verde προκρίθηκε ως δεύτερο στον όγδοο όμιλο του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου και μάλιστα χωρίς ήττα. Η «Σταχτοπούτα» απέσπασε τρεις ισοπαλίες και πήρε πανάξια το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης, αποδεικνύοντας γι' άλλη μια φορά πως το ποδόσφαιρο μπορεί να προκαλέσει απίστευτες συγκινήσεις.

Οι Σαουδάραβες του «δικού» μας Δώνη δεν τα κατάφεραν και με δύο ισοπαλίες και μια ήττα, πάνε... σπίτι. Δείτε το... πάρτι που έστησαν οι Αφρικανοί, στο οποίο ξεχωρίζουν η μητέρα Βοζίνια και ο κόουτς της ομάδας, Μπουμπίστα.