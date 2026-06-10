Basketaki Salonica: Εβδομαδιαία αναφορά

Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν και αυτή η εβδομάδα στα παρκέ του Basketaki Salonica, με το καλοκαίρι να κάνει την εμφάνιση του και την διάθεση των ομάδων να είναι στα ύψη.

Στη Development 2 οι Κάποτε Παίζαμε έδειξαν ότι το μπάσκετ είναι σαν το ποδήλατο και δεν ξεχνιέται και ξεπέρασαν το δύσκολο εμπόδιο των Salonica Titans με 63-50, με τον Αλέξανδρο Δελή να κάνει τη διαφορά με 11 πόντους και 14 ριμπάουντ, με τους Bad Boys την ίδια ώρα να παίρνουν ακόμα ένα ροζ φύλλο αγώνα αυτή τη φορά κερδίζοντας τους Φαβορί-τες με 62-72, φτάνοντας έτσι στο 4-0. Αήττητοι έμειναν και οι Slaykers που διαχειρίστηκαν άψογα τις καταστάσεις και υπερκέρασαν το εμπόδιο των "σαύρων" της Καμτζίδα με 49-73, με την άλλη ομάδα της Πυλαίας, τους East Side Pylaia, να φτάνουν στην πρώτη τους φετινή νίκη με 40-67 απέναντι στις Κουκουβάγιες. Πρώτη νίκη με ωραίο μπάσκετ ήρθε για τους Hoston Celtics απέναντι στους Spacers με το 63-67, με τους Sintrim Team από την άλλη πλευρά να δείχνουν σε καλή κατάσταση απέναντι στους Alley Poops και να επικρατούν με 59-54.

Στη Development οι περσινοί φιναλίστ Sivirians συνέχισαν την ξέφρενη πορεία τους στο πρωτάθλημα και προστάτεψαν το αήττητο τους επικρατώντας των "πολεμιστών" της μέταλ με 71-56, με τους Hotdogz στον ίδιο όμιλο να δείχνουν τα "δόντια" τους απέναντι στους Cartel και να παίρνουν σημαντικό δίποντο με το 78-63, με τον Άγγελο Κεραμιδά να κλέβει τις εντυπώσεις με 11 πόντους και 7 ριμπάουντ. Μεγάλη ματσάρα έγινε ανάμεσα στα "ελάφια" του Milgyraki και τους Zero Pointers, όπου μετά από δύο παρατάσεις οι πρώτοι έκαμψαν την σθεναρή αντίσταση των δεύτερων με τελικό σκορ 90-88, ενώ στην αντίπερα όχθη οι "χτίστες" του Los Angeles με εξαιρετικό δεύτερο μέρος κυριάρχησαν στους αιθέρες και πήραν τη νίκη-χρυσάφι απέναντι στους La Moya με 58-66. Σε άλλα παιχνίδια οι Fools του Chicago ξεπέρασαν τις "συμπληγάδες πέτρες" των Unilegens με τελικό σκορ 53-60, ενώ πολύ όμορφο ματς έγινε ανάμεσα σε SKG Bugs και Puebla, με τους "κιτρινόμαυρους" να βγάζουν άσους από τα μανίκια για να δραπετεύσουν με τη νίκη και το 95-103.

Στη Master στο σουτ κρίθηκε το ματς ανάμεσα στα στρατόπεδα των Respect και των MnP, με τον Δημήτρη Χαριτόπουλο να κάνει τη διαφορά και να βγαίνει δίκαια Novibet MVP με 21 πόντους και 14 ριμπάουντ, με τα Kourkoubinia BC-Pizza Greca στον ίδιο όμιλο να παίρνουν μια "γλυκή" γεύση μετά την εμφάνιση τους απέναντι στους New Slippers με το 82-74. Μεγάλη εμφάνιση έκαναν οι D&G Greenworks που ανέτρεψαν την κατάσταση από το πρώτο ημίχρονο και έκαναν νίκη-statement με 91-81 απέναντι στους Fellowship of the Rim, με την Team DK από την άλλη πλευρά να έχει τις λύσεις στους γρίφους των AVESERRES κερδίζοντας με 63-70. Στα ψηλά ράφια της βαθμολογίας παρέμειναν οι GIN(CAO)TONIC που είχαν τον τρόπο να κάμψουν την αντίσταση των "αρκούδων" του Vanboomer με 89-73, με τους Big Babes να δείχνουν στο παρκέ ότι έχουν "βαριά" φανέλα και να ξεπερνούν το δύσκολο εμπόδιο των Μπαστιφ New Era με τελικό σκορ 72-78.

Στην Elite η κατάσταση παρέμεινε πολύ ενδιαφέρουσα στους ομίλους, με τις τελευταίες αγωνιστικές να αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον. Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι οι "αρκούδες" της Hellas Paper έδειξαν έτοιμες για μεγάλα πράγματα καταφέρνοντας να επιβάλλουν τον ρυθμό τους στα τελευταία λεπτά στους περσινούς φιναλίστ, Airball Brothers, και να ξεφύγουν με τη νίκη και το 99-89, με τους Goon Squad από το αντίπαλο στρατόπεδο να έχουν τις λύσεις στα προβλήματα που τους έβαλαν οι ανταγωνιστικότατοι Suiside Squad και να παίρνουν τη νίκη με 104-100, με τον Βασίλη Βλάσση να είναι σε μεγάλη βραδιά με 37 πόντους και 7 ασίστ. Φινάλε θρίλερ είδαμε στον αγώνα των All the Smoke με τους West Brothers, με τα "αδέρφια" από τα δυτικά να βγάζουν λαγούς από τα καπέλα τους στην crunch time και να παίρνουν ακόμα μια νίκη με 80-83, με το ίδιο σκηνικό να εμφανίζεται και στον αγώνα των Heartbreak Kids με τους Madou BC, όπου μετά από παράταση οι πρώτοι ξέφυγαν με τη νίκη με τελικό σκορ 109-104. Στο τελευταίο χρονικά ματς της κατηγορίας οι "πότες" του Basketaki Salonica, ALCOHOLICS BC, είχαν το προβάδισμα καθ'όλη τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου και έτσι πήραν το ροζ φύλλο αγώνα από τους Hoops and Odds με τον φωτεινό πίνακα να δείχνει 104-90.