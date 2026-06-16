Ιράν και Νέα Ζηλανδία μοιράστηκαν από έναν βαθμό (2-2) στην πρεμιέρα τους στον έβδομο όμιλο του Μουντιάλ 2026. Δείτε τα highlights του ματς.

Όλα... ίσα ανάμεσα σε Ιράν και Νέα Ζηλανδία! Οι Ιρανοί των Ταρέμι, Χατζισαφί και Μοχαμαντί έμειναν στο 2-2 με τους All Whites και έτσι στον έβδομο όμιλο του Μουντιάλ 2026 υπάρχουν τέσσερις ομάδες, που έχουν από έναν βαθμό. Βέλγιο και Αίγυπτος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1 στην πρεμιέρα του ομίλου, νωρίτερα.

Ο Τζαστ (7', 54'), ο Ρεζαϊάν (32') και ο Μοχεμπί (64') οι σκόρερ των δύο ομάδων σε μια απολαυστική ισοπαλία.

Δείτε τα highlights: