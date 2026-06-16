Άλλη μια βραδιά με τρομερή αγωνιστική δράση ολοκληρώθηκε στα γήπεδα του Μουντιάλ 2026. Τέσσερις ισοπαλίες και ηχηρές εκπλήξεις είχε το... μενού. Δείτε τα highlights.

Έγινε της... ισοπαλίας! Μια ακόμη συγκλονιστική βραδιά έφτασε στο τέλος της στα γήπεδα του Μουντιάλ 2026! Τέσσερα ισόπαλα ματς, έντονες συγκινήσεις, γκολ, θέαμα και κυρίως ιστορικές εκπλήξεις.

Το Πράσινο Ακρωτήρι, το νησιωτικό σύμπλεγμα του Ατλαντικού, που είναι «Σταχτοπούτα» στη διοργάνωση πήρε ισοπαλία (0-0) από την Πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ισπανία! Το Βέλγιο δεν έκαμψε την αντίσταση της Αιγύπτου του Σαλάχ (1-1).

Η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη, στο προπονητικό ντεμπούτο του Έλληνα κόουτς σε Παγκόσμιο Κύπελλο, σταμάτησε την Ουρουγουάη του Πελίστρι (1-1). Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι, το Ιράν των Ταρέμι, Μοχαμάντι και Χατζισαφί αναδείχθηκε ισόπαλο (2-2) με τη Νέα Ζηλανδία του Μπαρμπαρούση, σε ένα θεαματικό παιχνίδι.

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