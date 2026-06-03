Ξεκινάνε οι «αιώνιοι» τελικοί!

Οι μάχες για τον τίτλο του πρωταθλητή αρχίζουν από το ΣΕΦ, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό (21:00) στον πρώτο τελικό, για το πρώτο βήμα προς τον τίτλο.

Η μπασκετική σεζόν ολοκληρώνεται εντός των τειχών με τη σειρά των τελικών κι ως είθισται οι «αιώνιοι» διεκδικούν το τρόπαιο, καθώς ξεπέρασαν αμφότεροι με 2-0 τα εμπόδια ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αντίστοιχα.

Αισίως θα παρακολουθήσουμε για 23η φορά σειρά τελικών ανάμεσα στους «αιώνιους» από τη σεζόν 1992/1993, με το «τριφύλλι» να έχει επικρατήσει 13 φορές και τους «ερυθρόλευκους» 9 αντίστοιχα.

Ο Ολυμπιακός με την ψυχολογία του πρωταθλητή Ευρώπης μετά τον θρίαμβο στο Final-4 του «T-Center» θέλει να βάλει το κερασάκι στην τούρτα στην επιτυχία της σεζόν.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να επαναλάβει ό,τι και το 2012, κατακτώντας και το πρωτάθλημα μετά το Ευρωπαϊκό, έχοντας στο πλευρό του και το πλεονέκτημα έδρας, με την υπόθεση back to back να περνά από το ΣΕΦ.

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη έχοντας αποτύχει στο μεγάλο του στόχο του στην Euroleague, μένοντας εκτός Final-4, καλείται να γράψει έναν θετικό επίλογο στη σεζόν με το πρωτάθλημα και το πρώτο Double μετά το 2021.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν σαφώς πληγωμένη πνευματικά θέλει να αποδείξει πράγματα και να ανατρέψει το μειονέκτημα έδρας, επαναλαμβάνοντας ό,τι και το 2013, όταν κατέκτησε τον τίτλο με δύο νίκες στο Φάληρο, αντιμετωπίζοντας τους Πειραιώτες που ήταν και τότε πρωταθλητές Ευρώπης.

Στα χαρτιά, λόγω αγωνιστικής κατάστασης, αυτοπεποίθησης μετά την κατάκτηση της Euroleague, αλλά και έδρας, το πάνω χέρι δείχνει να το έχει ο Ολυμπιακός, ωστόσο οι τελικοί έχουν τη δική τους ψυχολογία, με τον Παναθηναϊκό να έχει πολύ ισχυρό κίνητρο γι’ αυτόν τον τίτλο.

Λόγω της απώλειας του τραυματία Ντόρσεϊ, ο Μπαρτζώκας αναμένει εκ νέου πρωτοβουλία από τον Φουρνιέ. Στο 2.07 οι Over 14.5 πόντοι του MVP του Final-4 στον πρώτο τελικό.

Στην άλλη πλευρά πολλά στηρίζονται μεταξύ άλλων στον Χέιζ-Ντέιβις που ήταν κομβικός σε πολλούς τομείς στο νικηφόρο για τους «πράσινους» τελικό Κυπέλλου.

Η ποιότητα και η δυνατότητα του Αμερικανού να κάνει τη διαφορά είναι δεδομένη και το combo Over 22.5 πόντων, ριμπάουντ και ασίστ προσφέρεται με ενισχυμένη απόδοση στο 3.46.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).

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