Για τον θρόνο και το στέμμα του!

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για τον Ολυμπιακό, τον οποίο περιμένει ο ευρωπαϊκός θρόνος και το τελευταίο εμπόδιο είναι η Ρεάλ στον τελικό του Final Four της Euroleague στο «T-Center» (21:00).

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε εμφατικά το πρώτο από τα δύο βήματα προς το τρόπαιο, καθώς ενώπιον χιλιάδων οπαδών του που μετέτρεψαν το «Telekom Center Athens» σε… ΣΕΦ, κυριάρχησε επί της Φενέρ και με 79-61 εκθρόνισε την ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους από την κορυφή και ετοιμάζεται πλέον να ανέβει εκείνη, ως επιστέγασμα μιας σπουδαίας σεζόν και μιας σπουδαίας πενταετούς πορείας.

Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕUROLEAGUE ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 101!

Η εκπληκτική άμυνα ήταν το βασικό όπλο του Ολυμπιακού που άφησε άποντη την απερχόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης στο πρώτο πεντάλεπτο του ημιτελικού (12-0) και χάρη στα αντίστοιχα επιβλητικά διαστήματα στην αρχή δεύτερης και τρίτης περιόδου, είχε συνεχώς το πάνω χέρι και εξασφάλισε το εισιτήριο για τον 10 ο τελικό της ιστορίας του, στοχεύοντας ξεκάθαρα στο 4 ο τρόπαιό του και πρώτο μετά το 2013, ξανά με τον Μπαρτζώκα στον πάγκο, ξανά κόντρα στη Ρεάλ.

Οι λύσεις που είχε ο Έλληνας τεχνικός στον ημιτελικό ήταν πολλές και δεν περιορίστηκαν στον Βεζένκοφ και τον Ντόρσεϊ, αλλά εξαιρετικά σημαντική ήταν η συνεισφορά Φουρνιέ και Πίτερς που ήρθαν από τον πάγκο, την ώρα που ο Μιλουτίνοφ κυριάρχησε στα ριμπάουντ, αποτελώντας σημείο αναφοράς.

Πλέον υπάρχει ο τελικός με τη Ρεάλ, η οποία έχει αποδειχθεί «επτάψυχη», καθώς δεν έχει πτοηθεί από τις απώλειες Ταβάρες και Λεν και επέβαλλε το νόμο της χάρη στην εμπειρία της, κόβοντας τα «φτερά» της «σταχτοπούτας» Βαλένθια (90-105).

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο στηρίχθηκε στα δικά της βαριά χαρτιά, με MVP τον Χεζόνια και δίπλα του Λάιλς, Ντεκ και Καμπάτσο, ώστε να κλείσει για άλλη μια φορά ραντεβού με τους Πειραιώτες σε τελικό, μετά το 1995, το 2013, το 2015 και το 2023, κυνηγώντας το 12 ο τρόπαιο στον 22 ο τελικό της ιστορίας της.

Ο Ολυμπιακός θέλει όσο τίποτε άλλο να πάρει ρεβάνς για την ήττα στον τελικό του Κάουνας το 2023 διά χειρός Γιουλ (78-79) και καλείται να κεφαλαιοποιήσει την εξαιρετικά σταθερή του πορεία μες στο 2026 και το γεγονός πως θα είναι ουσιαστικά… εντός έδρας.

Οι Μαδριλένοι έφτασαν στον τελικό με δεδομένες απώλειες, στις οποίες προστέθηκε ο Γκαρούμπα, αφήνοντας ακόμα πιο «γυμνή» τη θέση «5». Αυτή την υπεροπλία καλείται να εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός με τον Μιλουτίνοφ που είναι κινητήριος μοχλός.

