Allwyn Unibasket: Η 19η σεζόν ξεκίνησε δυναμικά
Οι ομάδες που συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση τοποθετήθηκαν σε ομίλους των έξι και θα αναμετρηθούν μεταξύ τους. Από εκεί και πέρα, οι ομάδες θα χωριστούν σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες, ανάλογα με την τελική τους κατάταξη, με στόχο την κατάκτηση του τίτλου στην αντίστοιχη κατηγορία.
Για ακόμη μία χρονιά, το επίπεδο της διοργάνωσης αναμένεται ιδιαίτερα υψηλό, καθώς στο Allwyn Unibasket συμμετέχουν αθλητές που αγωνίζονται σε εθνικές κατηγορίες από την Elite League (Α2) και τις National League 1,2 (Β' και Γ' Εθνική) μέχρι και τα τοπικά πρωταθλήματα της Αθήνας.
Το τουρνουά έχει καθιερωθεί ως ένα από τα κορυφαία στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια, αποτελώντας διαχρονικά σημείο συνάντησης σημαντικών προσωπικοτήτων του ελληνικού μπάσκετ. Άλλωστε, από τα παρκέ του έχουν περάσει σπουδαίοι Έλληνες αθλητές, με κορυφαίο παράδειγμα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος συμμετείχε στη διοργάνωση μαζί με τα αδέρφια του πριν ξεκινήσει την πορεία του προς το NBA.
