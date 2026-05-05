Θρήνος στο παγκόσμιο μπάσκετ: Πέθανε ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ!
Θρήνος στο παγκόσμιο μπάσκετ! Ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 63 ετών, μετά από «μάχη» που έδωσε με τον καρκίνο.
Την είδηση του θανάτου του, έκανε γνωστή η ομοσπονδία μπάσκετ του Πουέρτο Ρίκο. Ο Πικουλίν Ορτίθ νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Άνσφορντ από τη 1η Μαΐου.
Η ανακοίνωση του Πουέρτο Ρίκο
«Σήμερα, το Πουέρτο Ρίκο θρηνεί κάτι παραπάνω από έναν αθλητή — θρηνεί έναν αληθινό θρύλο.
Σε ευχαριστούμε, Χοσέ Πικουλίν, για όλη τη χαρά που έφερες και για το ότι υπερασπίστηκες τη σημαία μας με τιμή.
Ανάπαυσε εν ειρήνη. Ήσουν ο «Σύνοδός» μας.
Η κληρονομιά σου θα συνεχίσει να λάμπει σε κάθε γήπεδο μπάσκετ και στις καρδιές κάθε γενιάς που ενέπνευσες».
Hoy Puerto Rico pierde más que un atleta. Pierde una leyenda.— FBPUR 🏀🇵🇷 (@fbpur) May 5, 2026
Gracias por tantas alegrías y por representar nuestra bandera con orgullo.
Descansa en paz, José “Piculín” Ortiz Rijos. 🕊️ Nuestro “Concord”.
Tu legado vivirá en cada cancha y en cada generación que inspiraste. 🇵🇷🏀 pic.twitter.com/GLTt2W79BC
