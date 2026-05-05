Θρήνος στο παγκόσμιο μπάσκετ: Πέθανε ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ!

Ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ πέθανε σε ηλικία 63 ετών, έπειτα από χρόνια μάχη με τον καρκίνο

Θρήνος στο παγκόσμιο μπάσκετ! Ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 63 ετών, μετά από «μάχη» που έδωσε με τον καρκίνο.

Την είδηση του θανάτου του, έκανε γνωστή η ομοσπονδία μπάσκετ του Πουέρτο Ρίκο. Ο Πικουλίν Ορτίθ νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Άνσφορντ από τη 1η Μαΐου.

Η ανακοίνωση του Πουέρτο Ρίκο

«Σήμερα, το Πουέρτο Ρίκο θρηνεί κάτι παραπάνω από έναν αθλητή — θρηνεί έναν αληθινό θρύλο.

Σε ευχαριστούμε, Χοσέ Πικουλίν, για όλη τη χαρά που έφερες και για το ότι υπερασπίστηκες τη σημαία μας με τιμή.

Ανάπαυσε εν ειρήνη. Ήσουν ο «Σύνοδός» μας.

Η κληρονομιά σου θα συνεχίσει να λάμπει σε κάθε γήπεδο μπάσκετ και στις καρδιές κάθε γενιάς που ενέπνευσες».