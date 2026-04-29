Η απάντηση του υπουργού Αθλητισμού Ιωάννη Βρούτση στην ερώτηση του προέδρου της ΚΕΔΕ Λάζαρου Κυρίζογλου σχετικά με την χρησιμοποίηση των δημοτικών γυμναστηρίων εν όψει του Πανευρωπαϊκού Εργασιακού Πρωταθλήματος, δεν αφήνει κανένα περιθώριο για παρερμηνεία παρέχοντας πλήρη κάλυψη στο ΕΚΑ Μπάσκετ.

Οι επιστολές που απέστειλε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης προς 13 Δημάρχους με τις οποίες ζητάει να μην χορηγηθεί άδεια διεξαγωγής για διοργάνωση ευρωπαϊκού εργασιακού αθλητισμού στα τέλη Ιουνίου, οπότε και είναι προγραμματισμένο το Πανευρωπαϊκού Εργασιακού Πρωταθλήματος Maxibasketball «Athens 2026», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο διάστημα 26 Ιουνίου με 5 Ιουλίου 2026, έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση.

Μάλιστα, πρόσφατα υπήρξε η οργισμένη αντίδραση από την πλευρά του ΕΚΑ μπάσκετ με ανακοίνωση στην οποία επιτέθηκε στον πρόεδρο της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο επισημαίνοντας πως «ούτε εκβιάζεται, ούτε φεύγει από τις αρχές του».

Επίσης αναφέρεται στην ανακοίνωση του το ΕΚΑ στο θέμα των επιστολών λέγοντας: «Επιχειρεί να αποπροσανατολίσει δημάρχους και δημοτικές αρχές, προκειμένου να «μπλοκάρει» τα γήπεδα, στέλνοντας εκφοβιστικές και ψευδείς επιστολές. Θέλει να ακυρωθεί μια εκδήλωση, αδιαφορώντας για τη δυσφήμιση της χώρας, για τα μεροκάματα που θα χάσουν διαιτητές και κριτές, οι οποίοι με 700 συνολικά αγώνες ΜΟΝΟ να κερδίσουν έχουν».

Το θέμα των επιστολών λοιπών φαίνεται πως έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή σε επίπεδο Δήμων, όσον αφορά την παραχώρηση γηπέδων στο ΕΚΑ, ώστε να γίνει το Πανευρωπαϊκό Εργασιακό Πρωτάθλημα.

Γι’ αυτό και σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, απηύθυνε ερώτημα προς το Υπουργείο Αθλητισμού σχετικά με την χρησιμοποίηση των δημοτικών γυμναστηρίων εν όψει του Πανευρωπαϊκού Εργασιακού Πρωταθλήματος, το οποίο αποσαφήνισε ότι «από το ισχύον πλαίσιο (άρθρο 56Δ του ν. 2725/1999) ΔΕΝ απαιτείται η χορήγηση -από την εκάστοτε Ομοσπονδία- της άδειας διεξαγωγής για αθλητικές συναντήσεις ή σειρές αθλητικών συναντήσεων, εφόσον αυτές δεν διοργανώνονται από αθλητική ομοσπονδία (αλλά από φορείς, συλλογικότητες, ακόμα και ιδιώτες αθλούμενους) ή δεν υπόκεινται στην ανάθεση ή την έγκρισή της.

Η αποσαφήνιση από την πλευρά του Υπουργείου Αθλητισμού έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς είχαν προηγηθεί επιστολές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης προς 13 Δημάρχους, με τις οποίες ζητείτο να μη χορηγηθεί άδεια διεξαγωγής για τη διοργάνωση ευρωπαϊκού εργασιακού αθλητισμού στα τέλη Ιουνίου. Ως εκ τούτου οι Δήμοι δεν δεσμεύονται από την εκάστοτε Ομοσπονδία».

Με αυτό τον τρόπο μπορεί το ΕΚΑ μπάσκετ «Νίκος Γκάλης» να συνεχίσει να πορεύεται χωρίς να αισθάνεται πως θα αποκλειστεί από κάποιο Δήμο έπειτα από την επιστολή που μπορεί να έχει αποστείλει η ΕΟΚ.