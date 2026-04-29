Ολυμπιακός: Ατομική προπόνηση για τους τέσσερις παίκτες που ήταν εκτός στο Game 1
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Μονακό (30/05, 21:00) για το Game 2 των play-offs της EuroLeague, με τον Φρανκ Νιλικίνα και τον Μόντε Μόρις να πραγματοποιούν ατομική, πριν την ομαδική προπόνηση.
Το ίδιο έκαναν και οι διεθνείς Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Όμηρος Νετζήπογλου.
Συγκεκριμένα οι τέσσερις παίκτες των «ερυθρολεύκων» οι οποίο έμειναν εκτός από το Game 1, πήγαν στο ΣΕΦ νωρίτερα και έκαναν ατομική, προκειμένου να είναι έτοιμοι για το δεύτερο παιχνίδι με τους Μονεγάσκους.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta:
🔴⚪️ Ατομική προπόνηση για όσους δεν αγωνίστηκαν στο GAME 1 του Ολυμπιακού με την Μονακό.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 29, 2026
📹 @achilleas_mavro #olympiacosbc pic.twitter.com/icVY4c51tj
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.