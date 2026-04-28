Old School: «Παπατζιλίκι ή λαρτζιλίκι αυτό με τις προβλέψεις για πρόκριση Παναθηναϊκού στο Final 4;» (vid)

Δημήτρης Κωνσταντινίδης και Νίκος Παπαδογιάννης δεν δίστασαν να... τσαλακωθούν βγάζοντας στη φόρα τα προγνωστικά για τα Play Offs.

Στο 2.22 του Old School κι ενώ ο Νίκος Παπαδογιάννης διάβαζε τα προγνωστικά της ομάδας του Gazzetta για το ζευγάρι Βαλένθια-Παναθηναϊκός ακολουθεί ο παρακάτω διάλογος:

- Παπαδογιάννης: «Όσο για το Βαλένθια-Παναθηναϊκός, μόνο δύο ψήφοι για τη 2η στη βαθμολογία Βαλένθια και 9 για τον Παναθηναϊκό. Ευσεβής πόθος ή πραγματικό προγνωστικό;».

- Κωνσταντινίδης: «Ακριβώς. Εδώ υπάρχει και κάτι ακόμα... Είναι μόνο αυτά που ρωτάς ή τα κάνουμε πάνω μας για να πούμε ότι θα αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός για να μη μας πουν αντιΠαναθηναϊκούς; Δηλαδή πάμε προς την ελληνική ομάδα - όχι για οπαδικούς λόγους - αλλά για να μη μας ξεφωνήσουν;».

- Παπαδογιάννης: «Στην κάτω αράδα έχω βάλει τα πραγματικά μου προγνωστικά, όπου έχω ποντάρει σε αποκλεισμό και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού».

Η κουβέντα συνεχίζεται και στο 6.11, τη στιγμή που χτυπάει το κινητό του Παπαδογιάννη, όπου του έφτασαν κι άλλες προβλέψεις, ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης... έξαλλος ρωτάει:

«Αυτή η τόσο άνεση, αυτό το τόσο λαρτζιλίκι για τη Φενέρ από που προκύπτει;», με τον Παπαδογιάννη να απαντάει:

«Είναι καλύτερη ομάδα και παίζει τα πρώτα δύο ματς στην έδρα της. Είναι πιο ομάδα γενικά, είναι πιο ομάδα Play Offs. Το λαρτζιλίκι στον Παναθηναϊκό από που προκύπτει δηλαδή;» κι ο Κωνσταντινίδης απαντά:

«Εγώ σου είπα. Το λαρτζιλίκι στον Παναθηναϊκό σε μεγάλο βαθμό προκύπτει από την "υποχρέωσή" μας να πούμε ότι και οι δύο ομάδες θα είναι στο Final 4».

Ο Παπαδογιάννης παρενέβη λέγοντας: «Αυτό δεν είναι λαρτζιλίκι, είναι παπατζιλίκι».

