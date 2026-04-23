Αντιπροσωπεία της ΕΟΕ και πρόεδρος της ΕΟΚ επισκέφθηκαν τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος ήταν στην αντιπροσωπεία της ΕΟΕ που έκαναν επίσκεψη στο γραφείο του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη για να του δώσουν την Ολυμπιακή Δάδα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026.

Παρουσιάστηκαν και οι πρωτοβουλίες που έχει λάβει η ΕΟΕ για αναβάθμιση και επανεκκίνηση αθλητικών εγκαταστάσεων που στην πλειοψηφία τους ήταν εγκαταλελειμμένες. Ο Βαγγέλης Λιόλιος, έθεσε στο τραπέζι θέματα που αφορούν τον αθλητισμό και ειδικότερα το μπάσκετ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΕΟΚ

Αντιπροσωπεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, στην οποία συμμετείχε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Ευάγγελος Λιόλιος, επισκέφθηκε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, στο γραφείο του, προκειμένου να του δώσει την Ολυμπιακή Δάδα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026.

Η αντιπροσωπεία, της οποίας επικεφαλής ήταν ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, Στέφανο Χανδακά, και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, Θωμά Τόκα, βρέθηκαν στο γραφείο του κ. Χατζηδάκη και του έδωσαν την Ολυμπιακή Δάδα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026, που διεξήχθησαν στο Μιλάνο και την Κορτίνα, ως ένα συμβολικό δώρο, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για την παραχώρηση του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου προκειμένου να ξεκινήσουν τα έργα αποκατάστασης για πρώτη φορά μετά το 2003.

Η αντιπροσωπεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής παρουσίασε στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει για αναβάθμιση και επανεκκίνηση αθλητικών εγκαταστάσεων που στην πλειοψηφία τους ήταν εγκαταλελειμμένες, όπως το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο, το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο της Αθήνας, το Παναθηναϊκό Στάδιο καθώς οι κοιτώνες των αθλητών στο ΟΑΚΑ, ενώ έγινε συζήτησης και για την προετοιμασία των αθλητριών και αθλητών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες, όπως και για την προοπτική του ελληνικού αθλητισμού έως το 2028.

Στο πλαίσιο της συζήτησης αυτής, αναφέρθηκαν στο σημαντικό ρόλο των Ομοσπονδιών και στις σχέσεις τους με την ΕΟΕ. Επίσης, ο Πρόεδρος της ΕΟΚ Ευάγγελος Λιόλιος, έθεσε στο τραπέζι θέματα που αφορούν τον αθλητισμό και ειδικότερα το μπάσκετ και είχαν μια πολύ γόνιμη συζήτηση με τον κ. Χατζηδάκη για την καθημερινότητα, τη λειτουργία και της ανάγκες της Ομοσπονδίας σε μια περίοδο με εμφανή τη διαρκή εξέλιξη και πρόοδο του μπάσκετ στην χώρα σε όλους τους τομείς.