Ολυμπιακός: Γιορτινό γεύμα με οικοδεσπότη Πίτερς για τους πρωταθλητές Έφηβους!

Οι Έφηβοι του Ολυμπιακού που κατέκτησαν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα απόλαυσαν εορταστικό δείπνο στο εστιατόριο του Άλεκ Πίτερς.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδος στην κατηγορία των Εφήβων, με τους Πειραιώτες να επικρατούν του Προμηθέα στον τελικό του Πανελληνίου με 72-65 και να κατακτούν τον τίτλο.

Σε κλίμα χαράς και συγκίνησης, η Εφηβική ομάδα του Ολυμπιακού γιόρτασε την κατάκτηση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων που ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες στο Άργος Ορεστικό με ένα εορταστικό δείπνο.

Παίκτες, προπονητικό τιμ, σταφ και το Διοικητικό προσωπικό της Olympiacos BC Academy έγιναν μια μεγάλη ερυθρόλευκη παρέα στο εστιατόριο Twenty Five κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο την αγωνιστική σεζόν. Μια απαιτητική χρονιά με 44 παιχνίδια σε 4 διαφορετικές διοργανώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη (Πρωτάθλημα ΕΣΚΑΝΑ, Rising Stars U18, Euroleague Next Generation, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα) που έκλεισε ιδανικά με την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Οικοδεσπότης της βραδιάς ο Αμερικανός άσσος της ανδρικής ομάδας του Ολυμπιακού Άλεκ Πίτερς που υποδέχτηκε με μεγάλη χαρά τους ερυθρόλευκους Πρωταθλητές και είχε την ευκαιρία να μιλήσει μαζί τους και να τους συγχαρεί για την κατάκτηση του τίτλου.

Η βραδιά έκλεισε με την ερυθρόλευκη οικογένεια της Ακαδημίας του Ολυμπιακού να μοιράζεται τις έντονες στιγμές του μεγάλου τελικού και να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης.