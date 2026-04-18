Ένας αγώνας του εργασιακού πρωταθλήματος στη Ρόδο αμαυρώθηκε εξαιτίας τη βιαιοπραγίας ενός παίκτη εις βάρος διαιτητή, γεγονός που οδήγησε τον Σύνδεσμο να ζητήσει τη διακοπή της διοργάνωσης μέχρι να εξασφαλιστεί η απαραίτητη προστασία για τους διαιτητές.

Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Δωδεκανήσου προχώρησε σε αίτημα για αναστολή του εργασιακού πρωταθλήματος στη Ρόδο, έπειτα από το συγκεκριμένο περιστατικό επίθεσης παίκτη σε διαιτητή. Συγκεκριμένα, του πέταξε την μπάλα στο κεφάλι και τον χτύπησε με μπουνιά.

H ανακοίνωση του Συνδέσμου Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Δωδεκανήσου

«Με αφορμή το σοβαρό γεγονός που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα του εργασιακού πρωταθλήματος, όπου αθλητής προέβη σε βιαιοπραγία εις βάρος εν ενεργεία διαιτητή, το διοικητικό συμβούλιο του Σ.Δ.Κ.Δ συνεδρίασε εκτάκτως εκφράζοντας την απόλυτη καταδίκη του για το περιστατικό αυτό και την στήριξη του με οποιαδήποτε τρόπο απαιτηθεί στον συνάδελφο μας που δέχτηκε την παραπάνω επίθεση.

Η επίθεση κατά διαιτητή δεν αποτελεί μόνο απαράδεκτη και ποινικά διωκόμενη συμπεριφορά, αλλά συνιστά ευθεία προσβολή των θεμελιωδών αρχών του αθλητισμού. Τέτοιου είδους ενέργειες δεν μπορούν και δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές σε κανένα επίπεδο διοργάνωσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα:

1) Να ζητήσει την άμεση διακοπή του εργασιακού πρωταθλήματος έως ότου διασφαλιστούν πλήρως οι συνθήκες ασφάλειας των διαιτητών.

2) Να καλέσει τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα να επιβάλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις στον υπαίτιο αθλητή.

3) Να απαιτήσει από τη διοργανώτρια αρχή τη λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας των διαιτητών».