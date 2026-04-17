Η ΕΟΚ, όπως ενημέρωσε, παρέπεμψε στην επιτροπή δεοντολογίας την καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου.

Οι καταγγελίες της ΚΑΕ Αμαρουσίου κατά του προέδρου της ΕΟΚ και την ομοσπονδία έφεραν νέα αντίδραση από αυτήν.

Συγκεκριμένα, η ΕΟΚ παρέπεμψε στην επιτροπή δεοντολογίας την καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου που εστάλη μεταξύ άλλων και στην ομοσπονδία, για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης για όλους τους εμπλεκόμενους.

Θυμίζουμε πως λίγο νωρίτερα είχαμε και την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού κατά του Βαγγέλη Λιόλιο, η οποία ήρθε να προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα ένταση στο ελληνικό μπάσκετ.