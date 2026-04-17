Παναθηναϊκός-Αναντολού Εφές: Σλούκας οργανώνει, Όσμαν σκοράρει

Ανάλυση και προγνωστικά για τον αγώνα του Παναθηναϊκός με την Εφές στη Euroleague!

Ο Παναθηναϊκός περιμένει την Αναντολού Εφές στην Αθήνα με μοναδικό στόχο τη νίκη και το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην τελική βαθμολογία της κανονικής περιόδου.

Μπήκαμε λοιπόν στο κομμάτι της σεζόν όπου οι “νικητές” ξεχωρίζουν, καταφέρνοντας να εκτελούν με συνέπεια και υπό καθεστώς πίεσης, λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. O Παναθηναϊκός τοποθέτησε εαυτόν στον δύσκολο δρόμο καθώς έμεινε φέτος εκτός πλεονεκτήματος όμως ελπίζει ότι η ποιότητα και η εμπειρία συγκεκριμένων μονάδων θα τον βοηθήσει να περπατήσει τη διαδρομή μέχρι τέλους.

Για την Αναντολού η σεζόν ήταν αποκαρδιωτική. Η επένδυση που έγινε ήταν σημαντική όμως το γκρουπ αυτό δεν κατάφερε σε κανένα σημείο της σεζόν να παίξει μπάσκετ υψηλού επιπέδου, όντας εγκλωβισμένο στο μισό γήπεδο παρά το γεγονός ότι οι δεξιότητες του “φώναζαν” για παιχνίδι υψηλού ρυθμού. Ο τραυματισμός του Σέιν Λάρκιν (επέστρεψε πριν λίγο καιρό) άφησε την Αναντολού χωρίς ηγεσία και τα πράγματα έγιναν χειρότερα.

Ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί το καθαρό μυαλό των περιφερειακών του για να χτυπήσει την αδυναμία της τουρκικής άμυνας σε επίπεδο περιστροφών. Ο Κώστας Σλούκας (είχε 12 τελικές στο παιχνίδι του πρώτου γύρου) δημιουργικά και ο Τζέντι Όσμαν εκτελεστικά θα αποτελέσουν σημεία αναφοράς για τον Έργκιν Άταμαν στο μισό γήπεδο. Οι πράσινοι θα πρέπει επίσης να εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία για εύκολο καλάθι στον αιφνιδιασμό, απέναντι σε μια ομάδα με έντονη ροπή στο λάθος.

Hoopfellas.gr για το Stoiximan Blog