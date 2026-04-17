Παπαπέτρου στο Gazz Floor: «Σοβαρός ο Ολυμπιακός, διακυβευόταν η πρώτη θέση»

Στο Gazz Floor by Novibet αναλύθηκε η νίκη του Ολυμπιακού επί της Αρμάνι, σ' ένα ματς όπου εξασφαλίστηκε η πρωτιά, με τον Ιωάννη Παπαπέτρου να στέκεται στη σοβαρότητα που είχε η ομάδα του Πειραιά.

Χαρακτηριστικά είπε ο Ιωάννης Παπαπέτρου:

«Ο Ολυμπιακός, κατά κάποιον τρόπο έπαιζε την πρώτη θέση. Δηλαδή, διακυβευόταν η πρώτη θέση. Είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό, που μπόρεσε σ' αυτό το παιχνίδι, επειδή φαντάζομαι όλοι κοιτούσαν λίγο πιο μπροστά και είναι και λογικό να κοιτάνε τα play off και να προετοιμάζονται εγκεφαλικά το Final 4. Είτε πρώτος είτε δεύτερος δεν αλλάζει και πάρα πολλά. Ο Ολυμπιακός ήταν σοβαρός στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού. Σίγουρα ήταν αρκετά άστοχος, οπότε αυτό δεν βοήθησε να ξεφύγει στο σκορ παραπάνω και κατά κάποιο τρόπο να καθαρίσει το παιχνίδι. Είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, έκανε μια σοβαρή εμφάνιση, o Ντόρσεϊ συνεχίζει να δείχνει ότι είναι σε μια εξαιρετική κατάσταση, ο Βεζένκοβ από πίσω, ο Μιλουτίνοφ με μια φοβερή εμφάνιση (double double)».

