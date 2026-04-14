Πανελλήνιο Εφήβων: Οι όμιλοι και το πρόγραμμα της τελικής φάσης

Με Final-8 που θα διεξαχθεί στο Άργος Ορεστικό θα αναδειχθεί ο πρωταθλητής των Εφήβων για τη φετινή σεζόν.

Το 53ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων βρίσκεται προ των πυλών, με το Άργος Ορεστικό να φιλοξενεί τις οκτώ ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο από τις 15 έως τις 19 Απριλίου.

ΔΕΚΑ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Προμηθέας Πάτρας, ΑΣ Καρδίτσας, ΚΑΟΧ Ευρώπη 87, ΠΑΚ Καλύμνου και Περιστέρι θα δώσουν τη μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Α’ Όμιλος αποτελείται από τους: Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΑΣ Καρδίτσας, ΠΑΚ Καλύμνου

Ο Β’ Όμιλος αποτελείται από τους: ΔΕΚΑ, Προμηθέας Πάτρας, ΚΑΟΧ Ευρώπη 87, Περιστέρι

Το πρόγραμμα της τελικής φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων είναι το εξής:

Τετάρτη 15 Απριλίου

Καρδίτσα – Ολυμπιακός (13:00)

ΚΑΟΧ “Ευρώπη 87” -Περιστέρι (15:30)

Προμηθέας – ΔΕΚΑ (18:00)

ΑΕΚ – ΠΑΚ Καλύμνου (20:30)

Πέμπτη 16 Απριλίου

ΠΑΚ Καλύμνου – Καρδίτσα (12:30)

ΔΕΚΑ – ΚΑΟΧ “Ευρώπη 87” (15:00)

Περιστέρι – Προμηθέας (17:30)

Ολυμπιακός – ΑΕΚ (20:00)

Παρασκευή 17 Απριλίου

ΔΕΚΑ – Περιστέρι (12:00)

ΚΑΟΧ “Ευρώπη 87” – Προμηθέας (14:30)

ΠΑΚ Καλύμνου – Ολυμπιακός (17:00)

Καρδίτσα – ΑΕΚ (19:30)

Σάββατο 18 Απριλίου

1ος ημιτελικός: 1ος Α’ Ομίλου – 2ος Β’ Ομίλου (14:30)

2ος ημιτελικός: 2ος Α’ Ομίλου – 1ος Β’ Ομίλου (17:00)

Κυριακή 19 Απρίλίου