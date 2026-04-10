Στον πάγκο της Άλ Αχλί Βεγγάζης θα συνεχίσει την καριέρα του ο Φώτης Κατσικάρης.

Δυναμικό μπάσιμο στο Basketball Africa League (BAL) κάνει ο Φώτης Κατσικάρης που αποδέχθηκε την πρόταση της Άλ Αχλί Βεγγάζης! Ο Έλληνας τεχνικός θα συνεχίσει την καριέρα τους στους πάγκους στην ομάδα της Λιβύης η οποία το 2024 ήταν η πρώτη που αγωνίστηκε στη συγκεκριμένη διοργάνωση (BAL).

Ο Φώτης Κατσικάρης που διαπραγματεύονταν το τελευταίο διάστημα με την διοίκηση της ομάδας από τη Λιβύη απάντησε καταφατικά στην πρόταση που του έγινε και ετοιμάζει άμεσα τις βαλίτσες του.

Η συμφωνία των δυο πλευρών είναι για συμβόλαιο ενός μήνα για το Basketball Africa League και είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο σε απολαβές που έχει δοθεί ποτέ σε προπονητή που κάθισε σε πάγκο ομάδας του BAL ή του πρωταθλήματος μπάσκετ της Λιβύης.

Ο Φώτης Κατσικάρης θα ταξιδέψει το Μεγάλο Σάββατο (11/4) για τη Βεγγάζη, προκειμένου να δει την ομάδα και να έχει μια πρώτη εικόνα για τον σύλλογο.

Αναμφίβολα πρόκειται για μια σημαντική κίνηση σε μια αγορά πολύ δυναμική στην οποία ο Φώτης Κατσικάρης αναμένεται να βάλει τη «σφραγίδα» του με την εμπειρία του, καταθέτοντας την δική του πρόταση στο μπάσκετ σ’ ένα αναπτυσσόμενο πρωτάθλημα (Basketball Africa League), όπου οι σύλλογοι επενδύουν πολλά χρήματα.