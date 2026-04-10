Παντελάκης: «Στον Ολυμπιακό εστιάζουμε στο να βοηθάμε τα παιδιά να παίρνουν σωστές αποφάσεις στο γήπεδο»

Ο Ολυμπιακός έφτασε ως το τέλος της διαδρομής στην παρθενική διοργάνωση του Gen A Stars U16, κατακτώντας τον τίτλο στον τελικό του Final 4 που διεξήχθη στο Κλειστό Άνω Μεράς στη Μύκονο, και ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Παντελάκης, μίλησε στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Π.Κ. για τη δουλειά που γίνεται στις μικρές ηλικίες στους Πειραιώτες.

Σε αυτές τις ηλικίες, τι θεωρείτε πιο σημαντικό: η τεχνική κατάρτιση, η ψυχολογική ανάπτυξη ή η δημιουργία ομαδικού πνεύματος;

«Νομίζω ότι και τα τρία είναι εξίσου σημαντικά. Αν έπρεπε να τα βάλω σε σειρά προτεραιότητας, θα ξεκινούσα από το τέλος. Δυστυχώς, ζούμε σε μια κοινωνία όπου ο τρόπος που μεγαλώνουν τα παιδιά δεν τους προσφέρει πάντα ευκαιρίες να καλλιεργήσουν τον χαρακτήρα τους, και θεωρώ ότι ο αθλητισμός μπορεί να τα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Γι’ αυτό έχουμε επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της ομαδικότητας, προκειμένου να μπορούν οι νεαροί αθλητές να λειτουργούν μέσα στο πλαίσιο της ομάδας και να συνεργάζονται. Ταυτόχρονα, η ψυχολογική τους στήριξη είναι εξίσου σημαντική και μας ενδιαφέρει πολύ. Φυσικά, το αντικείμενο που διδάσκουμε είναι το μπάσκετ, επομένως η τεχνική κατάρτιση έχει τον στόχο της. Όμως οφείλουμε να βάζουμε προτεραιότητες που δεν περιορίζονται μόνο στο μπάσκετ. Μέσω του αθλήματος προσπαθούμε να αναπτύξουμε όλα αυτά τα στοιχεία όσο περισσότερο μπορούμε».

Τι είναι αυτό που έκανε τον Ολυμπιακό να ξεχωρίσει ως ομάδα στην τελική φάση του Gen A Stars U16;

«Πιστεύω ότι, γενικότερα, έχουμε ένα καλό ρόστερ. Όλα τα παιχνίδια ήταν κοντά στο σκορ, οπότε μικρές λεπτομέρειες έκαναν τη διαφορά. Ήταν ένα εξαιρετικό αναπτυξιακό τουρνουά, και δεν θεωρώ ότι υπήρχε σκοπιμότητα αποτελέσματος από τις ομάδες. Στον Ολυμπιακό εστιάζουμε πολύ στο να βοηθάμε τα παιδιά να παίρνουν σωστές αποφάσεις μέσα στο γήπεδο, και αυτό μας έχει βοηθήσει σε αρκετούς αγώνες. Θεωρώ ότι, στο τέλος, οι αθλητές μας πήραν καλές αποφάσεις, και ήταν πολύ ενθαρρυντικό για μένα να βλέπω πώς διαχειρίστηκαν τις καταστάσεις και στα δύο παιχνίδια. Σε κάθε περίπτωση, οι προπονήσεις τους βοηθούν να γίνονται ολοένα και καλύτεροι, αλλά η σωστή απόφαση πρέπει να συνδυάζεται με την τεχνική κατάρτιση και πολλές φορές να την υπερβαίνει».

Πώς βοηθάτε τα παιδιά να διαχειριστούν την πίεση και να παραμείνουν συγκεντρωμένα στο παιχνίδι τους;

«Η προετοιμασία των αθλητών έχει γίνει πολύ πιο δύσκολη, με τα κινητά και όλα τα ερεθίσματα που έχουν εκτός μπάσκετ. Φυσικά, υπάρχει και η πίεση που μπορεί να πέσει πάνω τους, και όλα αυτά μπορούν να τους αποπροσανατολίσουν εντελώς. Εγώ συνεχώς τους υπενθυμίζω ότι αυτό που κάνουν είναι ένα παιχνίδι. Δεν θέλω τα παιδιά να το βλέπουν επαγγελματικά ή να σκέφτονται συνεχώς το μέλλον και να ξεχνούν το παρόν. Θέλω να μπαίνουν στο γήπεδο και να το απολαμβάνουν. Ναι, είναι τελικός, αλλά παραμένει παιχνίδι. Όταν μπουν μέσα και αρχίσουν να παίζουν, η πίεση φεύγει σιγά σιγά. Έχω εστιάσει πολύ στο να καταλάβουν τα παιδιά ότι το παιχνίδι δεν είναι δουλειά και δεν αμείβονται για αυτό. Είναι για να το χαίρονται και να αναπτύσσουν τον χαρακτήρα τους μέσα από τη διαδικασία».

Πώς κρίνετε συνολικά το επίπεδο της διοργάνωσης που έλαβε χώρα στη Μύκονο;

«Το κλειστό της Άνω Μεράς είναι εξαιρετικό, μια πραγματικά πολύ καλή αθλητική εγκατάσταση, ένα στολίδι. Μας άφησε όλους εξαιρετική εντύπωση. Η διοργάνωση ήταν άψογη και η φιλοξενία επίσης σε πολύ υψηλό επίπεδο, οι άνθρωποι ήταν πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν, ήρθε κόσμος στο γήπεδο, και η τοπική κοινωνία στήριξε το τουρνουά. Ως διοργάνωση, θεωρώ ότι ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο: τα σκορ ήταν ψηλά, είδαμε καλά παιχνίδια και πιστεύω ότι αυτή η γενιά έχει ταλέντο. Είναι παιδιά που ξεχωρίζουν και η συγκέντρωσή τους στο τουρνουά ήταν μεγάλη. Συνολικά, μας έκανε τρομερά καλή εντύπωση σε όλα τα επίπεδα».