ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Η φωτιά δεν μπορεί να αγγίξει την ψυχή»

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πως θα τιμήσει με ξεχωριστό τρόπο τη μνήμη των Ευθύμιου Λιακά και Κώστα Ντόλια, των αδικοχαμένων φιλάθλων του Δικεφάλου που έχασαν τη ζωή τους το 1991.

Το 1991, οι Ευθύμης Λιακάς και Κώστας Ντόλιας, δύο φίλοι του ΠΑΟΚ, έφυγαν άδικα από τη ζωή επιστρέφοντας από την Αθήνα και από τον τελικό Κυπέλλου Πανιώνιος-ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

Ευθύμιος Λιάκας, 21 ετών

Κώστας Ντόλιας, 25 ετών

Έφυγαν τόσο άδικα και τόσο νωρίς, πριν από 35 ακριβώς χρόνια. Στις 10 Απριλίου 1991, επιστρέφοντας από την Αθήνα και από τον τελικό Κυπέλλου Πανιώνιος-ΠΑΟΚ.

Η μνήμη τους παραμένει ζωντανή. Και θα τιμάται κάθε χρόνο, ακόμη περισσότερο φέτος, στη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορίας του ΠΑΟΚ.

Υλοποιώντας την επιθυμία του Γιάννη Γεωργούση, ενός εκ των δύο επιζώντων της τραγικής εκείνης νύχτας, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ θα τοποθετήσει σε εσωτερικό χώρο του PAOK Sports Arena, σε σημείο της κεντρικής εισόδου των φιλάθλων του ΠΑΟΚ (θύρα 18), ειδική αναμνηστική πλάκα.

Για να μην ξεχαστούν ποτέ.

Η φωτιά δεν μπορεί να αγγίξει την ψυχή.