ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός: Ένταση μεταξύ των παικτών μετά τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου
Άναψαν τα αίματα μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων τη στιγμή που κατευθύνονταν για τα αποδυτήρια.
Μετά το σφύριγμα της λήξης του πρώτου μέρους στη Λάρισα, τη στιγμή που οι παίκτες των δύο ομάδων κατευθύνονταν για τα αποδυτήρια επικράτησε ένταση.
Τα αίματα άναψαν, αλλά λίγο αργότερα ηρέμησαν, με τον Βεργέτη να καλεί τους Καρέλη και Πασά.
Ο Βεργέτης απέβαλε ανθρώπους των δύο ομάδων που βρίσκονταν στους πάγκους.
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.