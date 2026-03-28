O Παναγιώτης Γιαννάκης αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα, που έφυγε από τη ζωή, με ένα της τραγούδι.

Η Μαρινέλλα άφησε την τελευταία της πνοή προκαλώντας θλίψη σε ολόκληρο το πανελλήνιο. Ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά και ο Νίκος Γκάλης την αποχαιρέτησαν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο, ενώ σειρά πήρε ο Δράκος του ελληνικού μπάσκετ, Παναγιώτης Γιαννάκης.

Την δεκαετία του '80 και πιο συγκεκριμένα στις χρυσές πορείες του Άρη στο (τότε) Κύπελλο Πρωταθλητριών Ομάδων Ευρώπης κυριαρχούσε το τραγούδι της Μαρινέλλας «με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τ' άλλα παιδιά» η οποία έδινε το σύνθημα: «Προχωράμε και νικάμε και το Κύπελλο είναι κοντά».

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης ανήρτησε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία με τη Μαρινέλλα μέσω του επίσημου λογαριασμού του Giannakis Academy στο Instagram με λεζάντα εμπνευσμένη από δικό της τραγούδι. Συγκεκριμένα, έγραψε: «Τα λόγια είναι περιττά απόψε…».