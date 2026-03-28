Α2 Γυναικών: Έγραψαν ιστορία οι Πάνθηρες Καβάλας κατακτώντας το πρώτο Κύπελλο
Έγραψαν ιστορία οι Πάνθηρες Καβάλας κατακτώντας το πρώτο κύπελλο της Α2 Γυναικών στον τελικό που έγινε στο κλειστό Καλαμίτσας στην Καβάλα επικρατώντας με 52-46 του Κρόνου BC.
Το σημαντικότερο ήταν πως οι εξέδρες του γηπέδου ήταν κατάμεστες με τους φιλάθλους να απολαμβάνουν ένα εκπληκτικό θέαμα. Οι Γκομπετζισβίλι και Μπάουμαν ήταν οι κορυφαίες για τους Πάνθηρες, ενώ η Τζανετάτου ήταν η πρώτη σκόρερ για τον Κρόνο.
Διαιτητές: Αθανασιάδης-Νικολαϊδης-Κλεπουσνιώτου
Δεκάλεπτα: 11-15, 25-28, 41-40, 46-52
Κρόνος BC (Παπαζαφειρόπουλος): Κίτσιου 6(1), Χατζηβασιλείου 2, Καμμένου 6(2), Κατσαμούρη, Προδρομίδη, Καλομιτσίνη, Σταθοπούλου 2, Παπάζογου 9,Τέρελ 6, Τζανετάτου 15(1).
Πάνθηρες Καβάλας (Παγκαλίδης): Μπάουμαν 17, Τζημορώτα 6(1), Μαραβέγια, Τσάντα, Παναγιωτίδου, Μοδέα 4, Βλάχου, Σταμπουλίδου 3(1), Σταματάκη 2,Γκομπετζισβίλι 20(1).
