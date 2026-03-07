NCAA: Στα «χαμηλά» ο Αβδάλας στην ήττα του Βιρτζίνια Τεκ
Το πανεπιστήμιο του Νεοκλή Αβδάλα Βιρτζίνια Τεκ, ηττήθηκε από το τους Βιρτζίνια Καβαλίερς με 76-72, το βράδυ του Σαββάτου (07/03).
Ο Έλληνας φόργουορντ δεν μπόρεσε να βοηθήσει στο έπακρον την ομάδα του όπως κάνει συνήθως, παρόλα αυτά κατάφερε να γεμίσει για ακόμη μία φορά τη στατιστική του. Συγκεκριμένα, σκόραρε 9 πόντους (3/8 σουτ εντός παιδιάς, 3/3 βολές), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 τάπα σε 31 λεπτά συμμετοχής.
Θυμίζουμε την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν μετράει μ.ο 12.4 πόντους, 3.2 ριμπάουντ, 4.8 ασίστ.
