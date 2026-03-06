Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Με την μπάλα στον Χέιζ - Ντέιβις και κρυφό χαρτί τον Ταϊρίκ Τζόουνς

Ανάλυση και προγνωστικά για το ντέρμπι αιωνίων στη Euroleague.

Το μεγάλο, “αιώνιο” ντέρμπι επιστρέφει με τον Ολυμπιακό να περιμένει στο Φάληρο τον Παναθηναϊκό, σε μια κρίσιμη μάχη στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου της Ευρωλίγκας.

Ένα “ξεχωριστό” ντέρμπι αιωνίων. Απουσίες & τραυματισμοί, το συναισθηματικό αποτύπωμα από την πρόσφατη συνάντηση τους στον τελικό του Κυπέλλου, η ανάγκη για τους βαθμούς και το καλό πλασάρισμα στην κούρσα της κανονικής περιόδου για την Ευρωλίγκα. Τα προβλήματα των Ουόκαπ-Βεζένκοφ στοιχειοθετούν μια ειδική κατάσταση για τους ερυθρόλευκους ενώ στο απέναντι στρατόπεδο οι διακυμάνσεις στην απόδοση των πρασίνων έχουν φέρει προβληματισμό.

Ο Ολυμπιακός θέλει να πατήσει ξανά στα πόδια του μετά την απώλεια του Κυπέλλου και την έντονη συναισθηματικά βραδιά στο Κάουνας. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα χρησιμοποιήσει την ήττα στο τελευταίο ντέρμπι με στόχο να παρουσιάσει ένα σύνολο “θυμωμένο” και διψασμένο για ρεβάνς. Οι γηπεδούχοι αναμένεται να εμφανιστούν πιο επιθετικοί στο αμυντικό κομμάτι, πιέζοντας τη μπάλα και την εισαγωγή της στο χαμηλό ποστ και στον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς μπορεί να αποτελέσει το “κρυφό χαρτί” τους στο επιθετικό κομμάτι με το δυναμικό του ρολάρισμα στο καλάθι και την ικανότητα του στο επιθετικό ριμπάουντ. Ο Ολυμπιακός θα δώσει έμφαση στην κυκλοφορία της μπάλας, ελπίζοντας ότι θα βρει καλές στατικές εκτελέσεις απέναντι στην -αδύναμη σε αυτόν τον τομέα- πράσινη άμυνα.

Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να ισορροπήσει σε τεντωμένο σχοινί. Η ήττα από την Παρί έχει προσδώσει στο “τριφύλλι” την αίσθηση του κατεπείγοντος. Σε σχέση με τον τελικό του Κυπέλλου οι πράσινοι θα έχουν στη διάθεση τους το δίδυμο Φαρίντ-Σορτς, με τον Έργκιν Άταμαν να ελπίζει ότι η παρουσία του βετεράνου σέντερ θα λειτουργήσει ευεργετικά στα μετόπισθεν και δη στην άμυνα κοντά στο καλάθι.

Οι φιλοξενούμενοι θα βασιστούν στα γκαρντ τους και θα χρειαστούν αποτελεσματικότητα σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός. Γίνεται κατανοητό λοιπόν ότι ο Κέντρικ Ναν θα είναι ο παίχτης-βαρόμετρο για τον Παναθηναϊκό, όντας αυτός που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες αγωνιστικά και συναισθηματικά, στο πεδίο μάχης. Κλειδί για το σύνολο του Άταμαν, η εξασφάλιση του αμυντικού ριμπάουντ.

Πάμε για μια αναμέτρηση γεμάτη ένταση όπου αναμένεται να κυριαρχήσει ο “φυσικός” χαρακτήρας. Η επικράτηση σε επίπεδο προσωπικών μονομαχιών (και στις δύο πλευρές του γηπέδου) θα κρίνει πολλά.

Hoopfellas.gr για το Stoiximan Blog

