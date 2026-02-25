Ζάλγκιρις Κάουνας-Ολυμπιακός: Ανασυγκρότηση στο 2.30

Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να αδειάσει το συναισθηματικό φορτίο τωντελευταίων ημερών, κυνηγώντας τη νίκη σε ένα μεγάλο ματς και απέναντι σε μια αρκετά δύσκολη αντίπαλο όπως η Ζάλγκιρις.

Eπιστροφή στον μαραθώνιο της Ευρωλίγκας λοιπόν για τους ερυθρόλευκους. Πρόκειται για ένα σημαντικό σημείο της σεζόν απ΄όλες τις απόψεις καθότι όλοι γνωρίζουμε το έντονο συναισθηματικό αποτύπωμα που αφήνουν τα ντέρμπι των “αιωνίων”. Το γεγονός ότι οι Πειραιώτεςμπαίνουν πάλι στις υποχρεώσεις τους στην Ευρωλίγκα έχοντας μπροστά τους ένα παιχνίδι με πολύ υψηλό βαθμό δυσκολίας, είναι θετικό.

Η Ζάλγκιρις απέδωσε εξαιρετικό μπάσκετ την εβδομάδα που μας πέρασε κατακτώντας το Κύπελλο Λιθουανίας με μια εμφατική νίκη επί της Λιέτουβος Ρίτας στον τελικό. Το δίδυμο Φρανσίσκο-Ράιτ σημείωσε 50 πόντους συνολικά (ο Γάλλος γκαρντ είχε και 10 τελικές πάσες) με την επίθεση του Μασιούλς να δουλέυει στην εντέλεια. Εκεί οφείλει να εστιάσει ο Ολυμπιακός. Οι γηπεδούχοι έχουν πολλά όπλα και παίχτες-ρόλων έτοιμους να συνδράμουν στο επιθετικό κομμάτι, με τον Μόουζες Ράιτ και τη γραμμή των γκαρντ να αποτελούν το “βαρύ σασί” των Λιθουανών αναφορικά με την παραγωγική τους διαδικασία.

Οι ερυθρόλευκοι παρατάσσονται χωρίς τους Βεζένκοφ-Μιλουτίνοφ. Θα ακουμπήσουν στο δίδυμο Τζόουνς-Χολ χτυπώντας με Pick & Roll-δράσεις και θα επενδύσουν στην έξτρα πάσα για να βρουν στατικές εκτελέσεις. Ο Τόμας Ουόκαπ και η αποτελεσματικότητα του με τη μπάλα στα χέρια, σε επίπεδο αποφάσεων αλλά και εκτελέσεων (θα βρει ελεύθερα στατικά σουτ), θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για τη λειτουργία της ελληνικής επίθεσης.

Οι δύο ομάδες έχουν αρκετά μεγάλες δυνατότητες στο επιθετικό κομμάτι και θα είναι προετοιμασμένες άρτια από δύο προπονητές που αρέσκονται να δουλεύουν σε βάθος λεπτομερειών.

Hoopfellas.gr για το Stoiximan Blog