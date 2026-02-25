Ένα απίστευτα απρόσεκτο και συνάμα επικίνδυνο μαρκάρισμα του Μπενσεμπαϊνί έφερε πέναλτι και μαζί τη λύτρωση για την Αταλάντα.

Η Αταλάντα έκανε μια μεγαλειώδη ανατροπή ενάντια στην Ντόρτμουντ, νικώντας 4-1 τους Βεστφαλούς χάρη σε... buzzer beater πέναλτι του Σάμαρτζιτς στην τελευταία φάση του αγώνα! Ένα πέναλτι το οποίο κέρδισε ο Κρστόβιτς από τον Μπενσεμπαϊνί, που παντελώς απρόσεκτα και επικίνδυνα βρήκε τον αντίπαλό του με... τακουνάκι στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να αποβληθεί και να παραχωρήσει το πέναλτι που έφερε τη λύτρωση για τους Μπεργκαμάσκι.