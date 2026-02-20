Σε διακοπή οδηγήθηκε ο ημιτελικός του Κυπέλλου Σερβίας ανάμεσα στην Παρτίζαν και την Μέγκα Μπάσκετ στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου εξαιτίας υβριστικών συνθημάτων.

Στα αποδυτήρια πήγαν οι διαιτητές του ημιτελικού Κυπέλλου Σερβίας ανάμεσα στην Παρτίζαν και την Μέγκα Μπάσκετ διακόπτοντας την αναμέτρηση εξαιτίας υβριστικών συνθημάτων που ακούγονταν εις βάρος της συζύγου του προέδρου της Ομοσπονδίας μπάσκετ Νεμπόισα Τσόβιτς!

Το σκορ σ' εκείνο το σημείο ήταν 47-61 για την Μέγκα Μπάσκετ που έδειχνε να ελέγχει πλήρως την αναμέτρηση, όμως οι συνεχείς ύβρεις οδήγησαν τους διαιτητές στην απόφαση να αποχωρήσουν για τα αποδυτήρια.

Μάλιστα, κατά την αποχώρηση τους που συνέβη έπειτα από τρεις προειδοποιήσεις που έγιναν από τα μεγάφωνα, προκειμένου να σταματήσουν τα υβριστικά συνθήματα δέχθηκαν πολλά αντικείμενα.

Μάλιστα ζητήθηκε να αδειάσει μέρος του γηπέδου όπου ακούγονταν τα υβριστικά συνθήματα και μετά από αρκετή ώρα οι διαιτητές φαίνεται πως θα αποφασίσουν να επιστρέψουν για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση.