Ο Καλαμπάκος ανέλαβε τον Απόλλωνα Πάτρας

Ο Ντίνος Καλαμπάκος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Απόλλωνα Πάτρας στη National League 1.

Ο Ντίνος Καλαμπάκος αποχώρησε πρόσφατα από την τεχνική ηγεσία του Πρωτέα Βούλας και θα συνεχίσει την καριέρα του στον Απόλλωνα Πάτρας, που επισημοποίησε την έναρξη της συνεργασίας του με τον έμπειρο προπονητή.

Οι Αχαιοί βρίσκονται στη δεύτερη θέση της κατάταξης στον 2ο όμιλο, με ρεκόρ 10-6, πίσω από τον πρωτοπόρο Κρόνο Αγίου Δημητρίου.

Η ανακοίνωση του Απόλλωνα

«Ο Αθλητικός Σύλλογος Απόλλων Πατρών ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Ντίνο Καλαμπάκο, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ανδρικής ομάδας στην National League 1.

Ο Coach Καλαμπάκος διαθέτει πολυετή εμπειρία στα ελληνικά γήπεδα και ξεκίνησε την προπονητική του πορεία από το Παγκράτι. Στη συνέχεια εργάστηκε σε ομάδες όλων των εθνικών κατηγοριών, με σημαντικότερες παρουσίες στον Κόροιβο Αμαλιάδας στην GBL, στο Μεσολόγγι και τον Χαρίλαο Τρικούπη, με τον οποίο πέτυχε άνοδο από την Elite League και συμμετοχή στη μεγάλη κατηγορία.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει επίσης καθίσει στον πάγκο των Γκυζιακού, Παπάγου, Ερμή Περάματος, Κεραυνού Στροβόλου, Αγρινίου και Φίλιππου Βέροιας, αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες και αναγνωρισιμότητα για τη δουλειά και τη φιλοσοφία του.

Τα τελευταία χρόνια βρέθηκε στο τιμόνι της Δόξας Λευκάδας, την οποία οδήγησε στην άνοδο στην Elite League, πραγματοποιώντας παράλληλα δύο ιδιαίτερα αξιόλογες πορείες στην κατηγορία και έπειτα στον Πρωτέα Βούλας, τον οποίο κράτησε στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Elite League με 12-6.

Ως αθλητής, ο Ντίνος Καλαμπάκος αγωνίστηκε στον ΑΟ Παγκρατίου, τον Παναθηναϊκό, τον Σπόρτιγκ και τους Αμπελόκηπους, έχοντας πλούσιες παραστάσεις από υψηλό επίπεδο.

Στο πλευρό του Coach Ντίνου Καλαμπάκου θα βρίσκεται ο Κώστας Τζαμάκος, ως άμεσος συνεργάτης του. Ο Κώστας Τζαμάκος έδειξε υπευθυνότητα σε μία ιδιαίτερα απαιτητική και κρίσιμη χρονική στιγμή για τον Σύλλογό μας, αναλαμβάνοντας χρέη πρώτου προπονητή με αφοσίωση και απόλυτη πίστη, στοιχεία που τον καθιστούν πολύτιμο μέλος της μπασκετικής μας οικογένειας.

Ο Α.Σ. Απόλλων Πατρών καλωσορίζει τον Coach Ντίνο Καλαμπάκο στην οικογένεια του συλλόγου και του εύχεται υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες στο νέο του ξεκίνημα με την ομάδα μας»!