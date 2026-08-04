Απορρίφθηκε η προσωρινή διαταγή του Απόλλωνα Πατρών κατά της ΕΟΚ για το θέμα της Wild Card και τη συμμετοχή στην Elite League.

Μετά την απόρριψη της προσωρινής διαταγής του Απόλλωνα Πατρών κατά της ΕΟΚ για το θέμα της Wild Card, η αχαϊκή ομάδα προέβη σε ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα αναφέρει πως δεν επηρεάζει τον σχεδιασμό της ομάδας και θα συνεχίζει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Απόλλωνα Πατρών:

«Ο Απόλλων Πατρών Sendo προσέφυγε στη Δικαιοσύνη με μοναδικό γνώμονα την προάσπιση των δικαιωμάτων του, της νομιμότητας, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης.

Η πορεία αυτή συνεχίζεται με την ίδια αποφασιστικότητα, συνέπεια και εμπιστοσύνη στους θεσμούς.

Η σημερινή εξέλιξη δεν μεταβάλλει τον σχεδιασμό ούτε τη βούλησή μας να εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για την πλήρη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Η παρούσα απόφαση αφορά αποκλειστικά το στάδιο της προσωρινής δικαστικής προστασίας και δεν προδικάζει, ούτε επηρεάζει, την κρίση του αρμόδιου Δικαστηρίου επί της ουσίας της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, η οποία θα εξεταστεί στις 02/09/26.

Αναμένουμε την εκδίκαση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και την ουσιαστική αξιολόγηση όλων των πραγματικών και νομικών ζητημάτων που έχουμε θέσει ενώπιον του Δικαστηρίου.

Ο Απόλλων Πατρών Sendo θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα του με σοβαρότητα, θεσμική υπευθυνότητα και απόλυτο σεβασμό στις διαδικασίες της ελληνικής Δικαιοσύνης».