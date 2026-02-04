Πού θα δείτε τον αγώνα του Ηρακλή στην ENBL

Ο Ηρακλής δοκιμάζεται στην Τσεχία απέναντι στην Ολομούτσκο (4/2, 19:00), στο τελευταίο του παιχνίδι για την πρώτη φάση της European North Basketball League.

Ο Ηρακλής ολοκληρώνει απόψε (4/2, 19:00) τις υποχρεώσεις του στην πρώτη φάση της European North Basketball League, απέναντι στην Ολομούτσκο, στοχεύοντας στην έβδομη νίκη του σε οκτώ αναμετρήσεις στη διοργάνωση.

Ο «Γηραιός» προέρχεται από τη νίκη επί της Καρδίτσας και θέλει να επιβεβαιώσει στο Sportcentrum DDM Prostejov την πολύ καλή αγωνιστική του κατάσταση. Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Ζακ Ντάρκο-Κέλι τέθηκε στη διάθεση του Ζόραν Λούκιτς, καθώς συμπεριλήφθηκε στη 12άδα, έπειτα από απουσία περίπου δυόμισι μηνών λόγω τραυματισμού.

Την αποστολή του Ηρακλή για την αναμέτρηση στην Τσεχία απαρτίζουν οι εξής καλαθοσφαιριστές: Ντι Τζέι Φάντερμπεργκ, Τζόσιαν Στρονγκ, Ζακ Ντάρκο-Κέλι, Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν, Κρις Σμιθ, Νίκος Τσιακμάς, Δημήτρης Μωραΐτης, Λανς Γουέρ, Κώστας Καμπουρίδης, Βασίλης Χρηστίδης, Τζον Σίλας και Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ SPORTS 1.