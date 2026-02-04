Ο Ηρακλής ισοπέδωσε (109-82) την Ολομούτσκο στην Τσεχία και πέτυχε την έβδομη νίκη σε 8 αγώνες στην πρώτη φάση του ENBL.

Με αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο ο Ηρακλής κυριάρχησε απόλυτα (109-82) της Ολομούτσκο στην Τσεχία και πέτυχε την 7η νίκη του σε 8 αγώνες της πρώτης φάσης του ENBL. Οι παίκτες του Ζόραν Λούκιτς στηρίχθηκαν στην επιθετική «πολυφωνία» με τον Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν να σηκώνει το βάρος με 19 πόντους και τον Σιν Σμιθ να επιτυγχάνει άλλους 18 πόντους. Από την Ολομούτσκο ο Νέλσον Μάρεκ-Άγιερς είχε 19 πόντους, 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Ολομούτσκο-Ηρακλής: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης ο Ηρακλής είχε τον έλεγχο και πήρε ένα μικρό προβάδισμα (20-23 στο 10’), καθώς ο Μάρεκ-Άγιερς αποτελούσε το σημείο αναφοράς των Τσέχων στην επίθεση. Η βοήθεια που είχε από τον Τζαμίρ Χολμς με 14 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ουσιαστικά, προκειμένου να μείνουν οι γηπεδούχοι μέσα στο ματς στο πρώτο 20λεπτο (42-44 στο 20’).

Στο δεύτερο ημίχρονο η καταπληκτική δημιουργία (είχαν συνολικά 28 ασίστ) των παικτών του Ζόραν Λούκιτς τους έδωσε τη δυνατότητα να ανοίξουν το σκορ και με τους Κρις Σμιθ και Τζόσια Στρονγκ να «τρέξουν» ένα επιμέρους σερί 18-32 και να βρεθούν στο +16 (60-76 στο 30’) στο τέλος της τρίτης περιόδου. Η υψηλή παραγωγικότητα της ελληνικής ομάδας και στην τελευταία περίοδο της επέτρεψε να διευρύνει κι άλλο τη διαφορά και να φτάσει σε μια εμφατική νίκη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-23, 42-44, 60-76, 82-109.

Ο MVP: Ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους (2/3 δίποντα, 5/6 τρίποντα) και 3 ριμπάουντ σε 20:58 λεπτά που αγωνίστηκε κάνοντας τη «δουλειά» ώστε να «κλειδώσει» η νίκη.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Νέλσον Μάρεκ Άγιερς είχε 19 πόντους, 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 26:59 λεπτά συμμετοχής.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 28 ασίστ του Ηρακλή φανερώνουν το εξαιρετικό δημιουργικό παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

BK Olomoucko MIN PTS FG 2PT 3PT FT REB AST TO STL BLK PF +/- # PLAYER M/A % M/A % M/A % M/A % O D T STARTERS 9 S. Ondrej 13:45 0 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 3 2 0 0 2 -14 10 A. Jonathan Leonard 23:20 12 5/12 41% 3/6 50% 2/6 33% 0/1 0% 0 1 1 0 2 0 0 3 -17 13 J. Holmes 27:47 14 6/11 54% 6/11 54% 0/0 0% 2/3 66% 3 4 7 3 1 0 0 1 -19 14 F. Kyler 23:49 13 6/8 75% 6/8 75% 0/0 0% 1/5 20% 3 4 7 0 2 1 0 0 -26 22 Z. Dominik 25:45 7 3/8 37% 2/4 50% 1/4 25% 0/0 0% 2 3 5 2 2 1 0 2 -22 BENCH 0 N. Marek Ayers 26:59 19 7/13 53% 6/11 54% 1/2 50% 4/4 100% 5 5 10 1 1 3 0 4 -17 1 E. Kobe 21:41 13 6/14 42% 5/8 62% 1/6 16% 0/0 0% 0 1 1 6 2 1 0 3 -7 4 G. Adam 13:11 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 1 -6 7 O. Jordan 4:23 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 12 K. Mirek 12:23 4 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 3 3 0 0 0 1 1 3 18 M. Kevinko 2:24 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 51 S. Jiri 4:35 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 TEAM TOTALS TOTAL 82 35/74 47% 30/55 54% 5/19 26% 7/13 53% 15 24 39 16 14 7 1 20