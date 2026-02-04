Ολομούτσκο-Ηρακλής 82-109: Περίπατος με Ράιτ-Φόρμαν και Σμιθ
Με αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο ο Ηρακλής κυριάρχησε απόλυτα (109-82) της Ολομούτσκο στην Τσεχία και πέτυχε την 7η νίκη του σε 8 αγώνες της πρώτης φάσης του ENBL. Οι παίκτες του Ζόραν Λούκιτς στηρίχθηκαν στην επιθετική «πολυφωνία» με τον Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν να σηκώνει το βάρος με 19 πόντους και τον Σιν Σμιθ να επιτυγχάνει άλλους 18 πόντους. Από την Ολομούτσκο ο Νέλσον Μάρεκ-Άγιερς είχε 19 πόντους, 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κλεψίματα.
Ολομούτσκο-Ηρακλής: Ο αγώνας
Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης ο Ηρακλής είχε τον έλεγχο και πήρε ένα μικρό προβάδισμα (20-23 στο 10’), καθώς ο Μάρεκ-Άγιερς αποτελούσε το σημείο αναφοράς των Τσέχων στην επίθεση. Η βοήθεια που είχε από τον Τζαμίρ Χολμς με 14 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ουσιαστικά, προκειμένου να μείνουν οι γηπεδούχοι μέσα στο ματς στο πρώτο 20λεπτο (42-44 στο 20’).
Στο δεύτερο ημίχρονο η καταπληκτική δημιουργία (είχαν συνολικά 28 ασίστ) των παικτών του Ζόραν Λούκιτς τους έδωσε τη δυνατότητα να ανοίξουν το σκορ και με τους Κρις Σμιθ και Τζόσια Στρονγκ να «τρέξουν» ένα επιμέρους σερί 18-32 και να βρεθούν στο +16 (60-76 στο 30’) στο τέλος της τρίτης περιόδου. Η υψηλή παραγωγικότητα της ελληνικής ομάδας και στην τελευταία περίοδο της επέτρεψε να διευρύνει κι άλλο τη διαφορά και να φτάσει σε μια εμφατική νίκη.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-23, 42-44, 60-76, 82-109.
Ο MVP: Ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους (2/3 δίποντα, 5/6 τρίποντα) και 3 ριμπάουντ σε 20:58 λεπτά που αγωνίστηκε κάνοντας τη «δουλειά» ώστε να «κλειδώσει» η νίκη.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Νέλσον Μάρεκ Άγιερς είχε 19 πόντους, 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 26:59 λεπτά συμμετοχής.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 28 ασίστ του Ηρακλή φανερώνουν το εξαιρετικό δημιουργικό παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης.
|BK Olomoucko
|MIN
|PTS
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|+/-
|#
|PLAYER
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|O
|D
|T
|STARTERS
|9
|S. Ondrej
|13:45
|0
|0/3
|0%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|3
|2
|0
|0
|2
|-14
|10
|A. Jonathan Leonard
|23:20
|12
|5/12
|41%
|3/6
|50%
|2/6
|33%
|0/1
|0%
|0
|1
|1
|0
|2
|0
|0
|3
|-17
|13
|J. Holmes
|27:47
|14
|6/11
|54%
|6/11
|54%
|0/0
|0%
|2/3
|66%
|3
|4
|7
|3
|1
|0
|0
|1
|-19
|14
|F. Kyler
|23:49
|13
|6/8
|75%
|6/8
|75%
|0/0
|0%
|1/5
|20%
|3
|4
|7
|0
|2
|1
|0
|0
|-26
|22
|Z. Dominik
|25:45
|7
|3/8
|37%
|2/4
|50%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|2
|3
|5
|2
|2
|1
|0
|2
|-22
|BENCH
|0
|N. Marek Ayers
|26:59
|19
|7/13
|53%
|6/11
|54%
|1/2
|50%
|4/4
|100%
|5
|5
|10
|1
|1
|3
|0
|4
|-17
|1
|E. Kobe
|21:41
|13
|6/14
|42%
|5/8
|62%
|1/6
|16%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|6
|2
|1
|0
|3
|-7
|4
|G. Adam
|13:11
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|1
|-6
|7
|O. Jordan
|4:23
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|-2
|12
|K. Mirek
|12:23
|4
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|1
|1
|3
|18
|M. Kevinko
|2:24
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|-2
|51
|S. Jiri
|4:35
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-6
|TEAM TOTALS
|TOTAL
|82
|35/74
|47%
|30/55
|54%
|5/19
|26%
|7/13
|53%
|15
|24
|39
|16
|14
|7
|1
|20
|IRAKLIS B.C.
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Coach: Z. Lukic
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|3
|J. Wright-Foreman
|20:58
|19
|7/9
|77%
|2/3
|66%
|5/6
|83%
|0/1
|0%
|0
|3
|3
|0
|1
|0
|0
|0
|13
|19
|5
|S. Smith
|16:51
|18
|7/9
|77%
|5/7
|71%
|2/2
|100%
|2/4
|50%
|0
|3
|3
|1
|1
|0
|1
|0
|17
|18
|10
|D. Moraitis
|22:21
|5
|2/7
|28%
|1/2
|50%
|1/5
|20%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|12
|2
|1
|0
|0
|19
|5
|11
|L. Ware
|22:34
|4
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|1
|4
|5
|0
|2
|0
|0
|0
|25
|9
|19
|J. Edler-Davis
|21:21
|11
|4/10
|40%
|3/5
|60%
|1/5
|20%
|2/3
|66%
|3
|2
|5
|1
|3
|0
|2
|0
|20
|11
|0
|D. Funderburk
|18:08
|11
|4/9
|44%
|3/5
|60%
|1/4
|25%
|2/2
|100%
|2
|4
|6
|1
|0
|3
|0
|0
|12
|11
|1
|J. Strong
|22:09
|14
|4/8
|50%
|2/5
|40%
|2/3
|66%
|4/4
|100%
|0
|3
|3
|7
|1
|1
|0
|0
|12
|14
|2
|Z. Darko Kelly
|15:59
|9
|3/5
|60%
|0/1
|0%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|4
|9
|7
|N. Tsiakmas
|18:36
|6
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|0
|0
|6
|6
|12
|K. Kampouridis
|11:48
|4
|0/3
|0%
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|4/4
|100%
|1
|1
|2
|0
|4
|1
|0
|0
|1
|4
|14
|V. Christidis
|9:15
|8
|3/3
|100%
|3/3
|100%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|3
|1
|4
|2
|2
|0
|0
|0
|6
|8
|16
|C. Syllas
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|TEAM TOTAL
|200
|109
|38/71
|53%
|21/36
|58%
|17/35
|48%
|16/21
|76%
|13
|26
|39
|28
|18
|8
|7
|2
|20
|—
