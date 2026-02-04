Ολομούτσκο-Ηρακλής 82-109: Περίπατος με Ράιτ-Φόρμαν και Σμιθ

Ολομούτσκο-Ηρακλής 82-109: Περίπατος με Ράιτ-Φόρμαν και Σμιθ

Γιάννης Πάλλας
forman_intime

Ο Ηρακλής ισοπέδωσε (109-82) την Ολομούτσκο στην Τσεχία και πέτυχε την έβδομη νίκη σε 8 αγώνες στην πρώτη φάση του ENBL.

Με αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο ο Ηρακλής κυριάρχησε απόλυτα (109-82) της Ολομούτσκο στην Τσεχία και πέτυχε την 7η νίκη του σε 8 αγώνες της πρώτης φάσης του ENBL. Οι παίκτες του Ζόραν Λούκιτς στηρίχθηκαν στην επιθετική «πολυφωνία» με τον Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν να σηκώνει το βάρος με 19 πόντους και τον Σιν Σμιθ να επιτυγχάνει άλλους 18 πόντους. Από την Ολομούτσκο ο Νέλσον Μάρεκ-Άγιερς είχε 19 πόντους, 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Ολομούτσκο-Ηρακλής: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης ο Ηρακλής είχε τον έλεγχο και πήρε ένα μικρό προβάδισμα (20-23 στο 10’), καθώς ο Μάρεκ-Άγιερς αποτελούσε το σημείο αναφοράς των Τσέχων στην επίθεση. Η βοήθεια που είχε από τον Τζαμίρ Χολμς με 14 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ουσιαστικά, προκειμένου να μείνουν οι γηπεδούχοι μέσα στο ματς στο πρώτο 20λεπτο (42-44 στο 20’).

Στο δεύτερο ημίχρονο η καταπληκτική δημιουργία (είχαν συνολικά 28 ασίστ) των παικτών του Ζόραν Λούκιτς τους έδωσε τη δυνατότητα να ανοίξουν το σκορ και με τους Κρις Σμιθ και Τζόσια Στρονγκ να «τρέξουν» ένα επιμέρους σερί 18-32 και να βρεθούν στο +16 (60-76 στο 30’) στο τέλος της τρίτης περιόδου. Η υψηλή παραγωγικότητα της ελληνικής ομάδας και στην τελευταία περίοδο της επέτρεψε να διευρύνει κι άλλο τη διαφορά και να φτάσει σε μια εμφατική νίκη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-23, 42-44, 60-76, 82-109.

 

Ο MVP: Ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους (2/3 δίποντα, 5/6 τρίποντα) και 3 ριμπάουντ σε 20:58 λεπτά που αγωνίστηκε κάνοντας τη «δουλειά» ώστε να «κλειδώσει» η νίκη.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Νέλσον Μάρεκ Άγιερς είχε 19 πόντους, 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 26:59 λεπτά συμμετοχής.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 28 ασίστ του Ηρακλή φανερώνουν το εξαιρετικό δημιουργικό παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

BK OlomouckoMINPTSFG2PT3PTFTREBASTTOSTLBLKPF+/-
#PLAYERM/A%M/A%M/A%M/A%ODT
STARTERS
9S. Ondrej13:4500/30%0/30%0/00%0/00%02232002-14
10A. Jonathan Leonard23:20125/1241%3/650%2/633%0/10%01102003-17
13J. Holmes27:47146/1154%6/1154%0/00%2/366%34731001-19
14F. Kyler23:49136/875%6/875%0/00%1/520%34702100-26
22Z. Dominik25:4573/837%2/450%1/425%0/00%23522102-22
BENCH
0N. Marek Ayers26:59197/1353%6/1154%1/250%4/4100%551011304-17
1E. Kobe21:41136/1442%5/862%1/616%0/00%01162103-7
4G. Adam13:1100/10%0/00%0/10%0/00%00010101-6
7O. Jordan4:2300/00%0/00%0/00%0/00%00000002-2
12K. Mirek12:2342/450%2/450%0/00%0/00%033000113
18M. Kevinko2:2400/00%0/00%0/00%0/00%00000001-2
51S. Jiri4:3500/00%0/00%0/00%0/00%00000000-6
TEAM TOTALS
TOTAL8235/7447%30/5554%5/1926%7/1353%15243916147120
IRAKLIS B.C.FG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: Z. LukicMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
3J. Wright-Foreman20:58197/977%2/366%5/683%0/10%033010001319
5S. Smith16:51187/977%5/771%2/2100%2/450%033110101718
10D. Moraitis22:2152/728%1/250%1/520%0/00%022122100195
11L. Ware22:3442/450%2/450%0/00%0/10%14502000259
19J. Edler-Davis21:21114/1040%3/560%1/520%2/366%325130202011
0D. Funderburk18:08114/944%3/560%1/425%2/2100%246103001211
1J. Strong22:09144/850%2/540%2/366%4/4100%033711001214
2Z. Darko Kelly15:5993/560%0/10%3/475%0/00%0111110149
7N. Tsiakmas18:3662/450%0/00%2/450%0/00%1013300066
12K. Kampouridis11:4840/30%0/10%0/20%4/4100%1120410014
14V. Christidis9:1583/3100%3/3100%0/00%2/2100%3142200068
16C. Syllas0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
TEAM TOTAL20010938/7153%21/3658%17/3548%16/2176%132639281887220
@Photo credits: INTIME
     

