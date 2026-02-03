Ο Ζακ Ντάρκο-Κέλι συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ηρακλή για τον αγώνα της Τετάρτης (4/2, 19:00) με την Ολομούτσκο στην Τσεχία.



Να αξιοποιήσει την πολύ καλή αγωνιστική του κατάσταση θέλει ο Ηρακλής που αναχώρησε την Τρίτη (3/2) για την Τσεχία, όπου θα αντιμετωπίσει την Ολομούτσκο την Τετάρτη (4/2, 19:00), στο τελευταίο του παιχνίδι στην πρώτη φάση της European North Basketball League, στοχεύοντας στην έβδομη νίκη του σε οκτώ αναμετρήσεις.

Οι «κυανόλευκοι» προπονήθηκαν νωρίς το μεσημέρι στο Ιβανώφειο και θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους την Τετάρτη (4/2) το πρωί στο «Sportcentrum DDM Prostejov», που θα φιλοξενήσει τον αγώνα. Το πρόγραμμα της ομάδας ακολούθησε κανονικά και ο Ζακ Ντάρκο-Κέλι, o οποίος συμπεριλήφθηκε στη 12άδα, έπειτα από απουσία περίπου δυόμισι μηνών, λόγω τραυματισμού.

Την αποστολή του Ηρακλή απαρτίζουν οι εξής καλαθοσφαιριστές: Ντι Τζέι Φάντερμπεργκ, Τζόσιαν Στρονγκ, Ζακ Ντάρκο-Κέλι, Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν, Κρις Σμιθ, Νίκος Τσιακμάς, Δημήτρης Μωραΐτης, Λανς Γουέρ, Κώστας Καμπουρίδης, Βασίλης Χρηστίδης, Τζον Σίλας και Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις.

Ευγενειάδης: «Να είμαστε το ίδιο επιθετικοί σε άμυνα κι επίθεση»

Ο συνεργάτης του Ζόραν Λούκιτς, στον πάγκο του Ηρακλή Σταύρος Ευγενειάδης, δήλωσε για την αναμέτρηση με την Ολομούτσκο: «Στην τελευταία αγωνιστική μας υποχρέωση για την ENBL, έχουμε να αντιμετωπίσουμε εκτός έδρας την Ολομούτσκο, μια ομάδα που κυνηγάει την είσοδό της στην επόμενη φάση, κάτι που την κάνει ακόμα πιο επικίνδυνη.

Κύριες απειλές της τσέχικης ομάδας είναι οι Τζάρεν Χολμς, Κόμπε Έλβις, και Τζόναθαν Άντρε, οποίοι σκοράρουν πάνω από το 50% των πόντων της.

Από την πλευρά μας, αυτό που πρέπει να προσέξουμε, είναι το αμυντικό transition, γιατί είναι μια ομάδα που αρέσκεται να τρέχει το γήπεδο και να τους περιορίσουμε στο πέντε εναντίον πέντε.

Τέλος, θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε το ίδιο επιθετικοί τόσο στην άμυνά μας όσο και στην επίθεση και να “χτίσουμε” την ψυχολογία μας φάση-φάση, ώστε να έρθει η νίκη, η οποία θα μας κρατήσει στις υψηλότερες θέσεις της βαθμολογίας, κάτι που είναι σημαντικό για τη συνέχεια της διοργάνωσης, λόγω των διασταυρώσεων στην επόμενη φάση».

