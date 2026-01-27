Γκάλης για το δυστύχημα στη Ρουμανία: «Είναι εξαιρετικά λυπηρό να χάνουν τη ζωή τους νέοι άνθρωποι»

Ο θρυλικός Νίκος Γκάλης εξέφρασε και αυτός με τη σειρά του τα συλλυπητήρια στις οικογένειες των οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η Ελλάδα πενθεί τους επτά φίλους τους ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό δυστύχημα.

Σε ανείπωτη τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή δέκα οπαδών του ΠΑΟΚ, καθώς το minibus στο οποίο επέβαιναν εκτροχιάστηκε από την πορεία του και συγκρούστηκε με επερχόμενο βυτιοφόρο σε ένα πολύνεκρο τροχαίο ατύχημα.

Ο... θρυλικός Νίκος Γκάλης, μέσω ανάρτησης στα social media, εξέφρασε με τη σειρά του τα συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

Η δημοσίευση του Νίκου Γκάλη:

«Είναι εξαιρετικά λυπηρό να χάνουν τη ζωή τους νέοι άνθρωποι, σε ένα ταξίδι χαράς για να υποστηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειές τους».