Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου ο Γιώργος Πρίντεζης θα λάβει μια μεγάλη τιμή καθώς το κλειστό του Αγίου Δημητρίου θα πάρει το όνομά του!

Όπως είχε γίνει γνωστό πριν από έναν ακριβώς χρόνο, το κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Δημητρίου στην οδό Θεομήτορος θα ονομαστεί «Γιώργος Πρίντεζης».

Συγκεκριμένα ο Δήμος Αγίου Δημητρίου τιμάει τον πρώην μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού για τη λαμπρή καριέρα που διέγραψε στα παρκέ, ο οποίος είχε ξεκινήσει την καριέρα του από τον Αστέρα Αγίου Δημητρίου.

Όπως ανακοινώθηκε και επίσημα, η τελετή της ονοματοδοσίας θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή 25 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι, με την είσοδο να είναι ελεύθερη για το κοινό.

Μεταξύ των events αναμένεται να γίνουν τα αποκαλυπτήρια και της φανέλας του Γιώργου Πρίντεζη, ενώ θα υπάρξουν επίσης τιμητικές βραβεύσεις, καθώς και αφιέρωμα με φωτογραφίες και βίντεο από την καριέρα του.