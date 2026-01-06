Ο Πανελευσινιακός αποτελεί την ομάδα της πόλης στην Ελευσίνα και πρεσβεύει τον ορισμό του υγιούς σωματείου εντός της Αττικής, μέσα από τις κοινωνικές δράσεις που συμμετέχει.

Το μπάσκετ έχει μεγάλο αντίκτυπο και επιρροή στην πόλη της Ελευσίνας και αυτό έχει να κάνει ξεκάθαρα χάρη στον Πανελευσινιακό.

Η ομάδα της πόλης, που συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Nation League 1, μέσω των κοινωνικών δράσεων που πραγματοποιεί ανά καιρό δεν παίρνει την κατάλληλη προσοχή που της αξίζει.

Ο ορισμός του υγιούς σωματείου

Μια ομάδα Β’ Εθνικής, είναι δύσκολο να... τραβήξει τα βλέμματα της δημοσιότητας, όμως ο Πανελευσινιακός το έχει καταφέρει και ο λόγος είναι άκρως θετικός.

Το γεγονός πως φέρνει στο προσκήνιο την κοινωνική πλευρά του αθλητισμού, αυτό αποτελεί από μόνο του σπουδαίο επίτευγμα για τον σύλλογο. Έτσι αναδεικνύει και την πόλη, προσφέροντας αλληλεγγύη σε συνανθρώπους.

Μερικές σημαντικές δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί είναι η συλλογή τροφίμων για το Κέντρο Αγάπης «Η Φιλική Φωλιά» με αφορμή το φιλικό με την Εθνική Ενόπλων, όπως και η καθιερωμένη επίσκεψη σε σχολεία, την περίοδο των εορτών.

Όπως τις περισσότερες χρονιές έτσι και φέτος τα Χριστούγεννα, η ομάδα ήταν δίπλα στα σχολεία. Πιο συγκεκριμένα, ο Πανελευσινιακός, ήταν εκεί. Στο πλευρό των παιδιών του ΕΝΕΕΓΥΛ (Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο) Ελευσίνας, με αφορμή τη χριστουγεννιάτικη παράσταση των παιδιών, «Η πεντάμορφη και το τέρας», που παρουσίασαν με πολλή χαρά και αγάπη στους γονείς τους και στους φίλους του σχολείου.

Όλες αυτές οι δράσεις, εκτός από κοινωνικό αντίκτυπο, έχουν θετική επιρροή και στην πόλη της Ελευσίνας.

Πιο συγκεκριμένα, τον Ιούνιο, βρέθηκαν άνθρωποι της ομάδας στη Λάρνακα, προσκεκλημένοι από την υποψήφια Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2030, ενώ το Πάσχα τμήμα έχει προσκληθεί στη Βαλένθια από την τοπική ομάδα και θα βρεθεί εκεί τη Μ. Εβδομάδα.

Μιλώντας με τον προπονητή της ανδρικής ομάδας Νίκο Βούλγαρη, ο καθένας καταλαβαίνει πως κύριο μέλημα του οργανισμού είναι η ανάπτυξη των ακαδημιών, δίνοντας μεγάλη έμφαση στο συγκεκριμένο κομμάτι.

Πιο αναλυτικά πάνω από 220 παιδιά βρίσκονται στις ακαδημίες του Πανελευσινιακού.

Επίσης αξίζει να σημειωθεί, πως όλα τα τμήματα συμμετάσχουν στην Α' κατηγορία της ΕΣΚΑΝΑ, εκτός από το παιδικό που βρίσκεται στη Β'

Έχουν φτιαχτεί δύο τμήματα Under (U21) και (U23), προκειμένου να δώσουν τη δυνατότητα στα παιδιά που τελειώνουν από το εφηβικό να μην αγωνιστούν απευθείας στο ανδρικό τμήμα.

Με αυτό τον τρόπο, οι αθλητές παίρνουν παραπάνω εμπειρίες για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν καλύτερα στο υψηλότερο επίπεδο.

Συν τοις άλλοις, κάθε χρόνο διοργανώνεται και ένα Summer Camp δύο εβδομάδων, ενώ πριν λίγες μέρες ολοκληρώθηκε μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά των ακαδημιών. Επιπλέον, παρέχουν στα παιδιά αγωνιστικές ευκαιρίες, συμμετέχοντας σε τουρνουά και δράσεις.

Η αλλαγή που έγινε και το μακροπρόθεσμο πλάνο

Η ομάδα τη φετινή σεζόν, συμμετέχει στο πρωτάθλημα της (National League 1), μέσω της Wild Card που είχε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την περασμένη χρονιά.

Μέχρι στιγμής στη σεζόν έχει βρει 6 νίκες και 6 ήττες και βρίσκεται στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Επιπροσθέτως, φέτος έγινε και μια αλλαγή στο κομμάτι της διοίκησης που κάνουν τους ανθρώπους του Πανελευσινιακού, να ονειρεύονται μακροπρόθεσμα μια άνοδο στην Elite League.

Η αλλαγή που έγινε, αφορούσε τον Γιάννη Φιλίππου, που διετέλεσε πρόεδρος του συλλόγου και αποχώρησε το καλοκαίρι του 2025. Έπειτα από εκλογές που πραγματοποιήθηκαν, ο Γιάννης Γιαννίκος πήρε τα «ηνία» και «τρέχει» όλα τα θέματα που αφορούν τον σύλλογο.

Ο Πανελευσινιακός είναι ένας σύλλογος που αξίζει της προσοχής και της στήριξη για προβολή, καθώς οι κοινωνικές δράσεις που πραγματοποιεί, σημαίνουν πολλά περισσότερα από κάθε νίκη που παίρνει εντός των τεσσάρων γραμμών του παρκέ.

Παναγιώτης Αρταβάνης