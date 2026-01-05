Η Novibet επέστρεψε τα Over και πλήρωσε τα Under του τραυματία Σενγκούν!

Ο Αλπερέν Σενγκούν τέθηκε πρόωρα νοκ άουτ λόγω τραυματισμού στον αγώνα των Rockets με τους Mavericks, αλλά η Novibet επέστρεψε τα στοιχήματα για το Over και πλήρωσε ως «κερδισμένα» τα Under που αφορούσαν τον Τούρκο σταρ!

Ο Αλπερέν Σενγκούν τέθηκε πρόωρα νοκ άουτ λόγω τραυματισμού στον αγώνα των Rockets με τους Mavericks, αλλά η Novibet επέστρεψε τα στοιχήματα για το Over και πλήρωσε ως «κερδισμένα» τα Under που αφορούσαν τον Τούρκο σταρ!

Ο φόργουορντ των «ρουκετών» πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις για 1:04’’ στην αναμέτρηση του Ντάλας με τους Mavs καθώς ένας τραυματισμός στον αστράγαλο τον έθεσε πρόωρα νοκ άουτ για το υπόλοιπο του αγώνα.

Ο Σενγκούν αναμφίβολα είναι ένα από τα «βαριά χαρτιά» των Rockets και βασική επιλογή και των παικτών της Novibet όταν τοποθετούν στοιχήματα στους αγώνες της ομάδας του Χιούστον και στάθηκε άτυχος πριν καλά-καλά ζεσταθεί στο παρκέ.

Σίγουρα άτυχοι ένιωσαν αρχικά και οι παίκτες που τον είχαν συμπεριλάβει στις επιλογές τους, ωστόσο η Novibet δεν τους άφησε έτσι! Με ποιο τρόπο;

Τα στοιχήματα στο Over του Σενγκούν επιστράφηκαν ως μονάδα (void).

Τα στοιχήματα στο Under του Σενγκούν διευθετήθηκαν ως κερδισμένα.

Έτσι δεν έχασε κανείς που πόνταρε στον Τούρκο σταρ παρά τον τραυματισμό του!

Γιατί στη Novibet όλα είναι δυνατά!

