Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Ντέρμπι-φωτιά στο ξημερωμα του 2026

Ανάλυση και προγνωστικά για το ντέρμπι των αιωνίων στην Euroleague.

Το 2026 μπαίνει με “αιώνιο” ντέρμπι στο ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να ψάχνουν την τεράστια ψυχολογική ώθηση που θα δώσει η νίκη σε μια τέτοια αναμέτρηση.

Κάθε τέτοιο ματς είναι μοναδικό. Το μομέντουμ, η ψυχολογία, η φόρμα και η αγωνιστική κατάσταση, το διακύβευμα, παίζουν πάντα ρόλο στη δημιουργία του πνευματικού υποβάθρου όμως στο “Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός” το παρκέ (και μόνο αυτό) έχει τους δικούς του νόμους. Παιχνίδια που γεννούν ήρωες, καθορίζουν καριέρες, διαδρομές, συμβόλαια και παράγουν συναισθήματα αγάπης και μίσους για αθλητές ανάλογα με την απόδοση και την επίδραση που έχουν σε αυτά τα ντέρμπι, που είναι “μεγαλύτερα και από την ίδια τη σεζόν”

Ο Παναθηναϊκός είχε μια αρκετά δύσκολη εβδομάδα. Η προετοιμασία δεν είναι καλύτερη δυνατή όμως ο Έργκιν Άταμαν ελπίζει ότι η ομάδα του θα συσπειρωθεί μπροστά στα προβλήματα και θα παρουσιάσει το καλύτερο δυνατό πρόσωπο απέναντι στον “αιώνιο” αντίπαλο. Οι πράσινοι θα τρέξουν για να εκμεταλλευτούν την αδυναμία του Ολυμπιακού στην transition άμυνα και σε αυτήν την κατεύθυνση παίκτες όπως ο Όσμαν (σκορ στο ανοιχτό γήπεδο) και Γκραντ (παραγωγή λαθών στην ερυθρόλευκη επίθεση με τη δυναμική του άμυνα) θα είναι κομβικοί.

Ο Ολυμπιακός θα ποντάρει στην ποιότητα των περιφερειακών εκτελεστών του. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα βάλει τη μπάλα στα χέρια των Φουρνιέ και Ντόρσεϊ θέλοντας μέσα από αυτές τις καταστάσεις να υπογραμμίσει το βασικό πρόβλημα της άμυνας των γηπεδούχων το οποίο εντοπίζεται στην αναχαίτιση του χειριστή και των στατικών εκτελέσεων. Σημαντικός παράγοντας η απόδοση του Μιλουτίνοφ και η μάχη των αιθέρων απέναντι στους Φαρίντ-Χολμς και Γιουρτσεβέν.

Αναμένεται μια μάχη που θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Οι δύο επιθέσεις έχουν τεράστια δυναμική και μπορούν να βρουν σκορ στο συγκεκριμένο ματς. Τεράστιο ρόλο θα παίξουν οι κατοχές και ο ρυθμός με τον Ολυμπιακό να επιδιώκει παιχνίδι μισού γηπέδου και τον Παναθηναϊκό να υπερέχει στην περίπτωση μιας up-tempo αναμέτρησης.

Hoopfellas.gr για το Stoiximan Blog