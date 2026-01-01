Η Εθνική Τουρκίας φαίνεται να βρήκε τον νέο νατουραλιζέ παίκτη της.

Οι τραυματισμοί που έχουν ταλαιπωρήσει τον Σκότι Γουίλμπεκιν και τον Σέιν Λάρκιν έχουν αναγκάσει την τουρκική ομοσπονδία να επαναξιολογήσει το μοντέλο του νατουραλιζέ και να αναζητήσει μια άλλη λύση.

Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το ζήτημα του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς. Ο Τουρκοβόσνιος φόργουορντ αγωνίζεται ακόμη ως νατουραλιζέ, ωστόσο οι διαδικασίες για την απόκτηση τουρκικής υπηκοότητας βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και αναμένεται να απελευθερώσει τη θέση του ξένου στην εθνική ομάδα, κάτι που εδώ και καιρό αποτελεί στρατηγικό στόχο της ομοσπονδίας.

Ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο, οι Τούρκοι κινούνταν μήνες τώρα στην αγορά, αναζητώντας τον γκαρντ που θα μπορούσε να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο κεφάλαιο της εθνικής. Μετά το «όχι» του Κέντρικ Ναν, το βλέμμα στράφηκε σε έναν παίκτη που γνωρίζει άριστα το ευρωπαϊκό περιβάλλον και πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν, δηλαδή τον Μαλακάι Φλιν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ουμίτ Αβτζί, ο 27χρονος πόιντ γκαρντ της Μπαχτσεσεχίρ βρίσκεται στην κορυφή της λίστας για τη θέση του νατουραλιζέ. Ο Φλιν έχει μετατραπεί φέτος σε σημείο αναφοράς στο EuroCup, οδηγώντας την ομάδα του με πολυ καλές εμφανίσεις.

Ο Φλιν έχει ήδη γράψει ιστορία στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, πετυχαίνοντας 50 πόντους με τη φανέλα των Ντιτρόιτ Πίστονς, ενώ οι αριθμοί του στο EuroCup αποτυπώνουν ξεκάθαρα τον λόγο που έχει τραβήξει την προσοχή της τουρκικής ομοσπονδίας. Σε 12 αγώνες, με σχεδόν 30 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο, μετρά 18,2 πόντους με υψηλά ποσοστά (58% στο δίποντο, 36% στο τρίποντο, 77% στις βολές), 3,9 ριμπάουντ, 4,2 ασίστ και σχεδόν 2 κλεψίματα ανά παιχνίδι.