Γιαννάκης: «Σημείο αναφοράς το Διεθνές Σεμινάριο 2025 του Σ.Ε.Π.Κ.»

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, στο πλαίσιο της διαρκούς και ποιοτικής επιμόρφωσης των μελών του, διοργανώνει το Διεθνές Σεμινάριο «ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2025», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Σ.Ε.Π.Κ., Παναγιώτης Γιαννάκης, μίλησε στο sepk.gr για τους στόχους του Διεθνούς Σεμιναρίου «ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2025» και τη σημασία της επιμόρφωσης, απευθύνοντας κάλεσμα στους Έλληνες προπονητές να δώσουν το παρών στο ΣΕΦ το διήμερο 27-28/12.

Τι σημαίνει για τον Σ.Ε.Π.Κ. η διοργάνωση του Διεθνούς Σεμιναρίου «ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2025»; Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι του;

«Το Διεθνές Σεμινάριο "ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2025" αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους προπονητές να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στο διεθνές μπάσκετ, να ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρίες και να αναβαθμίσουν τη γνώση τους. Ο βασικός στόχος είναι να ενισχύσουμε την επαγγελματική εξέλιξη των προπονητών και να φέρουμε την ελληνική προπονητική κοινότητα σε επαφή με σύγχρονες διεθνείς πρακτικές. Ο Σ.Ε.Π.Κ. επενδύει σταθερά στη συνεχή εκπαίδευση των προπονητών, οι οποίοι στηρίζουν μαζικά τον Σύνδεσμο, αναγνωρίζοντας το έργο του στην προσπάθεια ενίσχυσης του ρόλου και της ποιότητας του Έλληνα προπονητή».

Πόσο σημαντική θεωρείτε την επιμόρφωση των προπονητών για την αναβάθμιση της ελληνικής προπονητικής κοινότητας;

«Η διαρκής επιμόρφωση είναι καθοριστική για την αναβάθμιση της ελληνικής προπονητικής κοινότητας. Μέσα από σεμινάρια όπως αυτό, οι προπονητές μπορούν να βελτιώσουν τις τεχνικές τους, να εμπνευστούν από διεθνείς τάσεις και να προσφέρουν καλύτερη καθοδήγηση στους αθλητές τους».

Τι μήνυμα θα δίνατε στους νέους προπονητές που συμμετέχουν για πρώτη φορά στο Διεθνές Σεμινάριο;

«Το μήνυμά μου προς τους νέους προπονητές είναι να εκμεταλλευτούν στο έπακρο κάθε ευκαιρία μάθησης. Η συμμετοχή σε ένα διεθνές σεμινάριο αποτελεί πολύτιμη εμπειρία, όχι μόνο για τις γνώσεις, αλλά και για τη δικτύωση με συναδέλφους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό».

Πώς συμβάλλει το σεμινάριο στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των προπονητών και στη δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου γνώσης;

«Το σεμινάριο ενισχύει τη συνεργασία και δημιουργεί ένα ενιαίο δίκτυο γνώσης. Η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των προπονητών αποτελεί θεμέλιο για την εξέλιξη του ελληνικού μπάσκετ».

Ποια είναι η προσωπική σας προσδοκία για το «ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2025» και τι ελπίζετε ότι θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες από αυτή τη διοργάνωση;

«Ελπίζω ότι οι συμμετέχοντες θα αποκομίσουν νέες γνώσεις, έμπνευση και πρακτικά εργαλεία που θα τους βοηθήσουν στην καθημερινή τους δουλειά. Θέλουμε το σεμινάριο να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη συνεχή ανάπτυξη και τη συνεργασία της ελληνικής προπονητικής κοινότητας».

Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου, θα πραγματοποιηθεί η βράβευση των προπονητών-μελών για τις περσινές επιτυχίες τους. Πόσο σημαντική είναι αυτή η διαδικασία όσον αφορά την αναγνώριση και την επιβράβευση της προσπάθειας;

«Αποφασίσαμε φέτος να εντάξουμε τις βραβεύσεις στο σεμινάριο, ώστε να γίνονται στο φυσικό μας χώρο και να δίνεται η δυνατότητα στους προπονητές που θα βραβευτούν να ζήσουν αυτή τη στιγμή στο περιβάλλον τους. Είναι πάντα μια ξεχωριστή εμπειρία να βραβεύεσαι και να σε τιμούν οι συνάδελφοί σου για τη δουλειά σου. Σας περιμένουμε όλους για να γιορτάσουμε μαζί αυτή την ιδιαίτερη στιγμή».

Ελεύθερη είσοδος για τα μέλη του Σ.Ε.Π.Κ.

Η είσοδος για τα μέλη του Σ.Ε.Π.Κ. θα είναι ελεύθερη, ενώ θα τους δοθεί δίπλωμα συμμετοχής, t-shirt και ντοσιέ του Σεμιναρίου. Στη δεύτερη ημέρα του Σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί επίσης η καθιερωμένη βράβευση των προπονητών-μελών του Σ.Ε.Π.Κ. που την προηγούμενη σεζόν κατέκτησαν τίτλο ή πανηγύρισαν άνοδο.

Αναλυτικό πρόγραμμα

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

09:00 – 12:00 | Εγγραφές

10:00 – 11:15 | Άλαν Ιμπραχιμάγκιτς – Building a Defensive Tactic

11:30 – 12:45 | Γιάννης Καλαμπόκης – Developing Players for the Next Level

13:00 – 14:15 | Αλεξάνταρ Τζίκιτς – Beating Ice Coverage

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025