Ντουμπράβα - Ηρακλής 72-67: Πρώτη ήττα για τον «γηραιό» στην ENBL

Ο Ηρακλής γνώρισε την πρώτη του ήττα στη ENBL από την Ντουμπράβα με 72-67, χάνοντας το αήττητο που κρατούσε, στην Κροατία.

Ο Ηρακλής δεν τα κατάφερε και γνώρισε την ήττα με 72-67 από την Ντουμπράβα , για την ENBL.

Το αήττητο της ομάδας του Λούκιτς σταμάτησε στην Κροατία, δείχνοντας σημάδια κόπωσης έπειτα από το ντέρμπι με τον Άρη και πλήρωσε την αστοχία του (11%) κόντρα στην Ντουμπράβα.

Ντουμπράβα - Ηρακλής: Ο αγώνας

Ο Ηρακλής από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, επέβαλε την ανωτερότητά του, παίρνοντας διψήφιο προβάδισμα (4-14), 7’.

Με την εξέλιξη της αναμέτρησης, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να κρατήσουν σε χαμηλά επίπεδα τη διαφορά και το κατάφεραν εκμεταλλευόμενοι την αστοχία του Ηρακλή από το τρίποντο (30-37), 20’.

 

Μετά την ανάπαυλα, αμφότερες οι ομάδες ήταν κοντά στο σκοτ με τους φιλοξενούμενους να μην έχουν σωστές αποφάσεις στην επίθεση, κάνοντας γρήγορες επιλογές που οδηγούσαν σε λάθη.

Η Ντουμπράβα, με εύστοχο τρίποντο του Σουάρτζ, μείωσε εκ νέου τη διαφορά αυτή τη φορά μέχρι τους τρεις (42-45), 27’.

Η ομάδα από την Κροατία, άσκησε πίεση στον Ηρακλή με την έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου και έφερε το ματς στα ίσια τέσσερα λεπτά πριν το φινάλε με εύστοχο σουτ του Γκνίντιτς (61-61), 36’.

Ο Νίκος Τσιακμάς αστόχησε σε σουτ τριών πόντων και έχασε την ευκαιρία να ισοφαρίσει για τους Θεσσαλονικείς και έπειτα υπέπεσαν σε φάουλ πάνω στον Γκνίντιτς, ο οποοίος ευστόχησε σε μία βολή, κάνοντας το (70-66) και 40 δευτερόλεπτα να απομένουν.

Τα δεκάλεπτα: 11-16, 30-37, 44-56, 72-67


MVP ΗΤΑΝ ΟΛόβρο Γκνίντιτς με 16 πόντους (0/2 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 1/2 βολές), 5 ασίστ και 5 κλεψίματα.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Κρίστιαν Σμιθ με 23 πόντους και 9 ριμπάουντ
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Τα 3/26 τρίποντα (11%) του Ηρακλή.

BC DubravaFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: J. Sesar / Assistant: B. RadosMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKBLKRPFFls on+/-
1J. Wright20:1652/825%1/425%1/425%0/00%3333000212
7A. Matic12:4221/333%1/1100%0/20%0/00%220000010-8
11M. Perkovic15:2463/742%3/742%0/00%0/00%2460201132-6
19L. Gnjidic27:06165/955%0/20%5/771%1/250%0525102713
23C. Schwartz22:11145/771%4/4100%1/333%3/3100%02201000126
4I. Mucak0:0000/00%0/00%0/00%0/00%00000000000
5V. Domagoj20:1142/825%2/633%0/20%0/00%34711101308
8T. Rukavina17:4983/560%2/366%1/250%1/1100%1121200041-1
13L. Babic11:0700/20%0/10%0/10%0/00%1013100032-9
14J. Skific (C)4:2500/10%0/10%0/00%0/00%1101000103
30E. Sabic25:52154/666%1/333%3/3100%4/666%145000001515
77S. Rajaofera22:5721/333%1/333%0/00%0/00%2232111212
TEAM TOTALS7226-5915-3542%11-2445%9-1275%9283716167332321
IRAKLIS B.C.FG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: Z. Lukic Assistant: K. Sotirios, S. EvgeneiadisMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKBLKRPFFls on+/-
#Players
3J. Wright Foreman (C)19:29104/1330%4/850%0/50%2/2100%011242022314
7N. Tsiakmas31:3341/911%1/1100%0/80%2/2100%1125300043-5
11L. Ware25:0383/837%3/837%0/00%2/540%50501010533
12K. Kampouridis21:3973/650%2/450%1/250%0/00%13400300318
19J. Edler Davis23:2641/520%0/30%1/250%1/250%3693010011-9
4K. Foster27:49114/1233%3/650%1/616%2/366%1341200122-13
5S. Smith26:05239/1275%9/1181%0/10%5/771%36902220310-13
8M. Poulianitis04:5800/00%0/00%0/00%0/00%00001000020
14V. Christidis04:2100/10%0/10%0/00%0/00%11200000000
16C. Syllas15:3700/30%0/10%0/20%0/00%0220020010-12
Team / Coach182442111310332123
TOTAL---6725/6936%22/4351%3/2611%14/2166%182442111310332123
     

