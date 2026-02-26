Παναθηναϊκός: Τα χρήματα που έχει εξασφαλίσει κι αυτά που διεκδικεί
Τα έσοδα που έχει εξασφαλίσει ο Παναθηναϊκός από την πορεία του μέχρι τους «16» του Europa League και αυτά που διεκδικεί
O Παναθηναϊκός έκλεισε τη θέση του στους «16» του Europa League! Οι Πράσινοι απέκλεισαν την Βικτόρια Πλζεν στην Τσεχία, καθώς βγήκαν νικητές στη διαδικασία των πέναλτι και προκρίθηκαν στον επόμενο γύρο των νοκ άουτ της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA.
Το Τριφύλλι με την εξασφάλιση της παρουσίας του στους «16» της διοργάνωσης εξασφάλισε ακόμα 1.750.000 ευρώ, με τα συνολικά έσοδα να ξεπερνούν τα 12 εκατομμύρια ευρώ.
Τα συνολικά εγγυημένα έσοδα του Παναθηναϊκού
- Προκριματικές φάσεις: 350.000
- Ποσό συμμετοχής στη League Phase: 4.310.000
- Έσοδα από value pillar: 2.270.000
- Νίκες: 3 = 1.350.000
- Ισοπαλίες: 3 = 450.000
- Μπόνους 20ης θέσης από σύστημα μετοχών: 1.275.000
- Ποσό πρόκρισης στα Play Offs των «16: 300.000
- Πρόκριση στους «16»: 1.750.000
- Σύνολο: 12.055.000
Τα μπόνους στο Europa League
- Συμμετοχή στη League Phase: 4.310.000€
- Πριμ κατάταξης: 75.000€ x αντίστροφα από τη θέση τερματισμού
- Νίκη στον όμιλο: 450.000€
- Ισοπαλία στον όμιλο: 150.000€
- Θέσεις «1-8» στο League Phase: 600.000€
- Θέσεις «9-16» στο League Phase: 300.000€
- Παρουσία στα playoffs: 300.000€
- Πρόκριση στους «16»: 1.750.000
- Πρόκριση στα προημιτελικά: 2.500.000€
- Πρόκριση στα ημιτελικά: 4.200.000€
- Πρόκριση στον τελικό: 7.000.000€
- Κατάκτηση τροπαίου: 6.000.000€
