Τα έσοδα που έχει εξασφαλίσει ο Παναθηναϊκός από την πορεία του μέχρι τους «16» του Europa League και αυτά που διεκδικεί

O Παναθηναϊκός έκλεισε τη θέση του στους «16» του Europa League! Οι Πράσινοι απέκλεισαν την Βικτόρια Πλζεν στην Τσεχία, καθώς βγήκαν νικητές στη διαδικασία των πέναλτι και προκρίθηκαν στον επόμενο γύρο των νοκ άουτ της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA.

Το Τριφύλλι με την εξασφάλιση της παρουσίας του στους «16» της διοργάνωσης εξασφάλισε ακόμα 1.750.000 ευρώ, με τα συνολικά έσοδα να ξεπερνούν τα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Τα συνολικά εγγυημένα έσοδα του Παναθηναϊκού

Προκριματικές φάσεις: 350.000

350.000 Ποσό συμμετοχής στη League Phase: 4.310.000

4.310.000 Έσοδα από value pillar: 2.270.000

2.270.000 Νίκες : 3 = 1.350.000

: 3 = 1.350.000 Ισοπαλίες : 3 = 450.000

: 3 = 450.000 Μπόνους 20ης θέσης από σύστημα μετοχών: 1.275.000

1.275.000 Ποσό πρόκρισης στα Play Offs των «16: 300.000

300.000 Πρόκριση στους «16»: 1.750.000

1.750.000 Σύνολο: 12.055.000

Τα μπόνους στο Europa League