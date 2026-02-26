Παναθηναϊκός: Πότε θα γίνει η κλήρωση για την φάση των «16» του Europa League
Ο Παναθηναϊκός σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα κατάφερε στην διαδικασία των πέναλτι να πάρει μεγάλη πρόκριση στους «16» του Europa League και αύριο Παρασκευή θα μάθει ποιος θα είναι ο αντίπαλός του. Οι «πράσινοι» στην κλήρωση που θα γίνει στις 14:00 ώρα Ελλάδας, θα μάθουν αν θα αντιμετωπίσουν την Μίντιλαντ από την Δανία ή την Μπέτις από την Ισπανία. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στο ΟΑΚΑ και ο επαναληπτικός εκτός έδρας.
Εκτός από την κλήρωση της φάσης των «16», ο Παναθηναϊκός θα ξέρει αύριο, αν φυσικά όλα πάνε καλά και προκριθεί, τους αντιπάλους του τόσο για τα προημιτελικά, όσο και για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.
