Ο Σ.Ε.Α.Κ. θρηνεί την απώλεια του Κίμωνα Γκιουλιστάνη

Η απώλεια του Κίμωνα Γκιουλιστάνη, σε ηλικία μόλις 55 ετών, βύθισε το ελληνικό μπάσκετ στη θλίψη. Από την πλευρά του, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Αντιπροσώπων Καλαθοσφαίρισης εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον πρόωρο χαμό του.

«Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Αντιπροσώπων Καλαθοσφαίρισης (Σ.Ε.Α.Κ.) εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για τον πρόωρο χαμό του μέλους του, Κίμωνα Γκιουλιστάνη.

Ο Κίμωνας Γκιουλιστάνης υπηρέτησε με ήθος, επαγγελματισμό και αφοσίωση τον χώρο της καλαθοσφαίρισης, τιμώντας τον με την παρουσία και τη δράση του από κάθε θέση που ανέλαβε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Α.Κ. και όλα τα μέλη του εκφράζουν τα ειλικρινή και θερμά τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος, συμμετέχοντας στο πένθος τους για την απώλειά του.

Αιωνία του η μνήμη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».