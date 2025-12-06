Δείτε όσα συνέβησαν στα παιχνίδια της βραδιάς στο NBA, με τη 14η σερί νίκη των Θάντερ και τον Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία να είναι πολύ θετικός, παρά την ήττα των Σπερς.

Μάτζικ - Χιτ 106-105

Με τον Φραντζ Βάγκνερ μπροστάρη, να πετυχαίνει 32 πόντους, οι Μάτζικ (14-9) πήραν ένα πολύ κλειστό ματς με τους Χιτ (14-9) στο Ορλάντο, επικρατώντας 106-105. Για να συμβεί αυτό, χρειάστηκε να δουν τον Μπαμ Αντεμπάγιο να αστοχεί σε δίποντο νίκης στο φινάλε, με τις δύο ομάδες να ανανεώνουν το ραντεβού τους τις επόμενες ημέρες για τον προημιτελικό του NBA Cup.

Καβαλίερς - Σπερς 130-117

Οι Σπερς (15-7) συνεχίζουν να αγωνίζονται χωρίς τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα και όσο αυτό συμβαίνει, ομάδες όπως οι Καβαλίερς (14-10) θα εκμεταλλεύονται την ευκαιρία για νίκες, όπως μαρτυρά του 130-117. Με τον Ντόνοβαν Μίτσελ άλλη μία φορά εξαιρετικό, με 28 πόντους, 8 ασίστ για 5 λάθη να είναι ο πολυτιμότερος, σε μία πεντάδα που ήταν όλοι τους διψήφιοι για τους Καβς (Χάντερ 11π., Τόμλιν 13π., Μόμπλεϊ 17π., Τάισον 24π.). Θετικός ο Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία στα 10 λεπτά που αγωνίστηκε, με 9 πόντους, 2/3 τρίποντα, 4 ασίστ και ένα κλέψιμο!

Νικς - Τζαζ 146-112

Χωρίς να ιδρώσουν οι Νικς (15-7), έτρεξαν σερί 23-0 μέσα στην αναμέτρηση με τους Τζαζ (8-14), στο ξεκίνημα και έφτασαν άνετα στο 146-112. Όπως αναφέρεται, είναι η μεγαλύτερη διαφορά σε ξεκίνημα περιόδου από το 1997, που καταγράφεται το play by play στο NBA. Στα του παιχνιδιού, θετικό για τους Νικς η επιστροφή του Όου Τζι Ανουνόνμπι μετά από απουσία εννέα ματς, ενώ ο Τζέιλεν Μπράνσον… τον χαβά του με 33 πόντους και 6/9 τρίποντα.

Πίστονς - Μπλέιζερς 122-116

Οι Μπλέιζερς (9-14) ταξίδεψαν στο Ντιτρόιτ αλλά γνώρισαν την... οργή των Πίστονς (18-5) και συγκεκριμένα του Κέιντ Κάνινγχαμ. Ο οποίος ήταν εξαιρετικός με 29 πόντους, 9 ασίστ, εκ των οποίων τους 13 και τις έξι τελικές πάσες έγραψε στην τελευταία περίοδο. Εκεί όπου οι Πίστονς σφράγισαν τη νίκη με 122-116, παρά τους 35 του Ντένι Άβντια.

Ράπτορς - Χόρνετς 86-111

Με ένα ρεσιτάλ του ρούκι, Κον Νούπελ, που πέτυχε 21 πόντους με πέντε τρίποντα, οι Χόρνετς (7-16) πέτυχαν μια άνετη νίκη στον Καναδά επί των Ράπτορς (15-9), με 111-86. Σε ένα παιχνίδι που η συγκομιδή των Ράπτορς λέει πάρα πολλά για το τι συνέβη!

Γκρίζλις - Κλίπερς 107-98

Τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά για τους Κλίπερς (6-17), που ηττήθηκαν και από τους Γκρίζλις (10-13) στο Μέμφις με 107-98. Καουάι και Χάρντεντ πέτυχαν 24 και 18 αντίστοιχα, αλλά δεν ήταν αρκετοί, ενώ για τους νικητές, ο ρούκι, Σέντρικ Κάουαρντ πέτυχε 23 πόντους με 14 ριμπάουντ για να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη.

Μπουλς - Πέισερς 105-120

Η αρχική φόρα των Μπουλς (9-13) έχει χαθεί και οι Πέισερς (5-18) το εκμεταλλεύτηκαν, κάνοντας «διπλό» με 105-120 στο Σικάγο. Ο Πασκάλ Σιάκαμ ήταν απολαυστικός, σκοράροντας τους περισσότερους ποντους του τη φετινή σεζόν (36) για να ακολουθήσει ο επίσης εξαιρετικός Μπένεντικτ Μάθουριν που προσέθεσε άλλους 28.

Ρόκετς - Σανς 117-98

Ακόμα μια ιστορική βραδιά για τον Κέβιν Ντουράντ. Οι Ρόκετς (15-5) επικράτησαν με 117-98 της παλιάς του ομάδας, των Σανς (13-10), με τον ίδιο να σκοράρει 28 πόντους, σπάζοντας το φράγμα των 31.000 στην καριέρα του. Κάτι που τον μετατρέπει μόλις στον όγδοο παίκτη του NBA, ο οποίος καταφέρνει κάτι τέτοιο. Δίπλα του και ο Έιμεν Τόμπσον, που πέτυχε 31 για να ολοκληρώσουν μαζί τη δουλειά.

Θάντερ - Μάβερικς 132-111

Ποιος να σταματήσει τους πρωταθλητές; Στο 11-0 το νικηφόρο σερί τους εντός έδρας, στο 22-1 το ρεκόρ τους. Οι Θάντερ υπέταξαν και τους Μάβερικς (8-16) με χαρακτηριστική άνεση στην Οκλαχόμα, αφού ο Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ πέτυχε 33 πόντους σε τρεις περιόδους. Τσετ Χόλμγκρεν και Τζέιλεν Γουίλιαμς ακολούθησαν με 15 και έτσι οι Θάντερ σημείωσαν τη 14η συνεχόμενη νίκη τους στα παρκέ του NBA.