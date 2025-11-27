Σκληρές εικόνες μεταφέρονται από ένα βίντεο στην Ινδία, όπου νεαρός σε ανοικτό γήπεδο μπάσκετ έχασε τη ζωή του, όταν τον πλάκωσε η μπασκέτα.

Πρωτοφανές δυστύχημα συνέβη σε ανοικτό γήπεδο στην Ινδία, όταν νεαρός που έπαιζε μπάσκετ έχασε τη ζωή του, καθώς πλακώθηκε από την μπασκέτα! Ο 14χρονος έπαιζε μπάσκετ σ’ ένα ανοικτό γήπεδο το οποίο βρίσκονταν σε πολύ κακή κατάσταση και αυτό φαίνεται από το ανατριχιαστικό βίντεο που κυκλοφόρησε με συνέπεια να «πληρώσει» με την ίδια τη ζωή του την ανύπαρκτη συντήρηση σ’ ένα γήπεδο που ήταν εμφανώς σε κάκιστη κατάσταση.

Ο νεαρός μπασκετμπολίστας κάποια στιγμή θέλησε να κρεμαστεί από τη στεφάνη, όπως κάνουν πολλές φορές ακόμη και επαγγελματίες αθλητές πριν το τζάμπολ. Ωστόσο, η μπασκέτα από τη βάση της φαίνεται πως ήταν σε πολύ κακή κατάσταση με συνέπεια να υποχωρήσει και να τον πλακώσει στερώντας του τη ζωή. Στο βίντεο που έχει πολύ σκληρές εικόνες φαίνονται κάποιοι να τρέχουν προς το μέρος του, αλλά δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν το μοιραίο.

Σκληρές εικόνες