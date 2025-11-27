Αδιανόητο δυστύχημα στην Ινδία: Νεαρός καταπλακώθηκε από την μπασκέτα
Πρωτοφανές δυστύχημα συνέβη σε ανοικτό γήπεδο στην Ινδία, όταν νεαρός που έπαιζε μπάσκετ έχασε τη ζωή του, καθώς πλακώθηκε από την μπασκέτα! Ο 14χρονος έπαιζε μπάσκετ σ’ ένα ανοικτό γήπεδο το οποίο βρίσκονταν σε πολύ κακή κατάσταση και αυτό φαίνεται από το ανατριχιαστικό βίντεο που κυκλοφόρησε με συνέπεια να «πληρώσει» με την ίδια τη ζωή του την ανύπαρκτη συντήρηση σ’ ένα γήπεδο που ήταν εμφανώς σε κάκιστη κατάσταση.
Ο νεαρός μπασκετμπολίστας κάποια στιγμή θέλησε να κρεμαστεί από τη στεφάνη, όπως κάνουν πολλές φορές ακόμη και επαγγελματίες αθλητές πριν το τζάμπολ. Ωστόσο, η μπασκέτα από τη βάση της φαίνεται πως ήταν σε πολύ κακή κατάσταση με συνέπεια να υποχωρήσει και να τον πλακώσει στερώντας του τη ζωή. Στο βίντεο που έχει πολύ σκληρές εικόνες φαίνονται κάποιοι να τρέχουν προς το μέρος του, αλλά δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν το μοιραίο.
Σκληρές εικόνες
A freak basketball court accident caused a young, promising player to lose his life. As a basketball player myself, I advise young players in India not to copy US basketball tricks, as we have substandard courts and equipment. No Michael Jordan. pic.twitter.com/qlATJYm2PJ— Lt Col Sushil Singh Sheoran, Veteran (@SushilS27538625) November 26, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.