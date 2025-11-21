Κλειδί η αεροπορία και ο σταθερός Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό!

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ την Παρί για τη 12η αγωνιστική της Euroleague με στόχο να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.

Την Παρασκευή γνώρισε την ήττα στο Μιλάνο από την Αρμάνι (88-87) σε ένα παιχνίδι όπου οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν αντίδραση στο τελευταίο δεκάλεπτο. Έως τότε έβλεπαν τους αντιπάλους τους να έχουν τον έλεγχο και να χειρίζονται τη διαφορά.

Στο τέλος οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασαν ακόμα και στο -2 (84-82) ενώ είχαν την ευκαιρία να φέρουν το ματς στα ίσα στο 87-84 όμως ο Βεζένκοφ αστόχησε σε κρίσιμο τρίποντο.

Έτσι ο Ολυμπιακός έφυγε ηττημένος από το Μιλάνο και δεν κατάφερε να κάνει το 2 στα 2 στη διαβολοβδομάδα μετά τη νίκη του επί της Ζαλγκίρις Κάουνας στο ΣΕΦ.

Στο πρωτάθλημα βέβαια συνεχίζει την αήττητη πορεία του καθώς την Κυριακή πήρε ένα άνετο «διπλό» στην Πάτρα επί του Προμηθέα με 88-64. Ο Βεζένκοφ με 18 πόντους και 6 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος παίκτης του γηπέδου στα 20:16 που αγωνίστηκε, με τους Πίτερς (14π., 7ρ.) και Ντόρσεϊ (12 π.) να ακολουθούν.

Ο Έλληνας γκαρντ έχει ξεκινήσει ιδανικά τη φετινή σεζόν και είναι από τους ηγέτες του Ολυμπιακού στην επίθεση. Να σκοράρει πάνω από 15.5 πόντους βρίσκεται σε απόδοση 1.89 στη Novibet.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αποτελεί και φέτος τον πιο αξιόπιστο ψηλό των «ερυθρόλευκων» μετρώντας 11.6 πόντους και 8.1 ριμπάουντ μ.ο. Να έχει Over 20.5 πόντους & ριμπάουντ προσφέρεται σε απόδοση 20.5 στη Novibet.

Στην αντίπερα όχθη η Παρί άφησε πίσω της την ήττα από τον Παναθηναϊκό και την προηγούμενη αγωνιστική επικράτησε με 90-86 της Βαλένθια. Για να το πετύχει χρειάστηκε μία αντεπίθεση στο δεύτερο ημίχρονο και την τελευταία περίοδο όπου με επιμέρους σκορ 23-15 «γύρισε» το ματς.

Οι Γάλλοι είναι στο 5-6 και θέλουν να ανέβουν κι άλλο βαθμολογικά. Έχουν διατηρήσει το ίδιο στυλ με το οποίο συστήθηκαν την περσινή σεζόν στην Euroleague, με τον Χίφι να είναι το μεγάλο τους «όπλο» στην επίθεση. Το Over 173.5 πόντοι στην αναμέτρηση είναι στο 1.90 στη Novibet.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).



